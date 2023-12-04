https://sputniknews.com.tr/20231204/israil-gazze-seridindeki-adliye-binasini-havayaucurdu-1078062242.html
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T16:39+0300
2023-12-04T16:39+0300
2023-12-04T16:39+0300
israil- filistin çatışması
gazze
adalet bakanlığı
adliye
israil
israil-filistin
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İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/iran-2-devrim-muhafizinin-oldurulmesine-yonelik-karsilik-verecegiz--1078060708.html
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gazze, adalet bakanlığı, adliye, israil, israil-filistin
gazze, adalet bakanlığı, adliye, israil, israil-filistin
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını havaya uçurdu.
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.
İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı. Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.