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https://sputniknews.com.tr/20231204/icisleri-bakanligi-acikladi-1i-kirmizi-kategoride-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078045824.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 Operasyonu'nda biri kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin etkisiz... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T09:40+0300
2023-12-04T09:40+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
terörist
operasyon
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA'sı tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen aracın takibine başlandığını belirtti.Şüpheli aracın Dargeçit-Midyat kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 Operasyonu başlatıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır." bilgisini verdi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma adlı terörist olduğunun belirlendiğini aktaran Yerlikaya, diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Yerlikaya, etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma'nın, 2'si güvenlik görevlisi 5 kişinin şehit olduğu, 10'u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 ayrı eylemin talimatını verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.Bakan Ali Yerlikaya, teröristin talimatını verdiği eylemlerin, "Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması", "İdil kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması", "İdil kırsalında 4 Mayıs 2019'da Oyalı-Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesi" ile "İdil'in Çığır köyünde 24 Nisan 2023'de 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında bir kişinin şehit edilmesi ve 2'sinin yaralanması" olduğunun tespit edildiğini belirtti."Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti, terör ve işbirlikçilerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-yerlikaya-48-ilde-duzenlenen-narkoguc-38-operasyonunda-6-ton-112-kg-esrar-ele-gecirildi-1077998449.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, terörist, operasyon
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, terörist, operasyon

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

09:40 04.12.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - SAMET DOĞRU-
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 Operasyonu'nda biri kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt Mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA'sı tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen aracın takibine başlandığını belirtti.
Şüpheli aracın Dargeçit-Midyat kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 Operasyonu başlatıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır." bilgisini verdi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Rodi Hayri" kod adlı Orhan Elma adlı terörist olduğunun belirlendiğini aktaran Yerlikaya, diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Yerlikaya, etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma'nın, 2'si güvenlik görevlisi 5 kişinin şehit olduğu, 10'u güvenlik görevlisi 12 kişinin yaralandığı 4 ayrı eylemin talimatını verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Ali Yerlikaya, teröristin talimatını verdiği eylemlerin, "Şırnak'ın İdil ilçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019'da Astsubay Çavuş Mehmet Yalçın'ın yaralanması", "İdil kırsalında 9 Aralık 2019'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Jandarma 5. Kademe Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması", "İdil kırsalında 4 Mayıs 2019'da Oyalı-Karalar yolunda araç içerisinde 2 kişinin şehit edilmesi" ile "İdil'in Çığır köyünde 24 Nisan 2023'de 3 kişiye yönelik silahlı saldırı olayında bir kişinin şehit edilmesi ve 2'sinin yaralanması" olduğunun tespit edildiğini belirtti.
"Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti, terör ve işbirlikçilerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, komisyona katılarak sunum yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Bakan Yerlikaya: 48 ilde düzenlenen ‘Narkogüç-38’ Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar ele geçirildi
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