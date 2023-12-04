Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı: 'Vicdanen çok rahatım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
09:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
10:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
12:18
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
12:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Son romanına ilişkin yazar Turinay: “Şifreli bir metin yazmaya çalıştım, çözülmesini bekliyorum”
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Milli Takım Antrenörü Derbazlar: 'Çok yetenekli çocuklar var ama aileler ret cevabı verebiliyor'
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: Marmara'daki depremin İstanbul ile ilgisi yok
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231204/hablemitoglu-davasinda-ara-karar-aciklandi-vicdanen-cok-rahatim-1078073136.html
Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı: 'Vicdanen çok rahatım'
Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı: 'Vicdanen çok rahatım'
Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre tutuksuz sanıklar hakkındaki adli... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T21:57+0300
2023-12-04T21:57+0300
türkiye
fethullah gülen
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
necip hablemitoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/42/1040844289_8:0:1192:666_1920x0_80_0_0_ab9cf4fcce170a2ae024ecc3ec8701b2.jpg
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Cumhuriyet savcısına söz veren mahkeme başkanı, ardından sanıklara söz vererek, bu celsede ara kararı açıklayacaklarını vurguladı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, yeni tanık dinlenmesini istedi. Ardından söz alan sanık Enver Altaylı, ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Sanık Levent Göktaş ise avukatlık mesleğini icra edebilmek için davalarının yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. 'Davalara sonuna kadar katılacağım'Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, “Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı. 'Vicdanen çok rahatım'Ara karar öncesi söz alan sanık Aydın Köstem, “Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum” dedi. Diğer sanık Mehmet Narin ise, “İddia makamı benim cinayetle bir ilgi, alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK’dan onurumla, şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde” diyerek suçsuz olduğunu söyledi. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini aktaran sanık Narin, ayrıca mahkeme heyetinden şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, “Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil, devletimizi de zor duruma sokacaktır” dedi. Sanık ve avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024’e erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230707/hablemitoglu-suikasti-sanigi-nuri-gokhan-bozkir-firar-etti-1073271515.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104084/42/1040844289_156:0:1044:666_1920x0_80_0_0_811cee1e54dc5a1648a08453201e2012.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
necip hablemitoğlu kimdir,hablemitoğlu levent göktaş,hablemitoğlu suikasti
necip hablemitoğlu kimdir,hablemitoğlu levent göktaş,hablemitoğlu suikasti

Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandı: 'Vicdanen çok rahatım'

21:57 04.12.2023
© Fotoğraf : Twitter Necip Hablemitoğlu
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Buna göre tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Ara karar öncesi söz alan sanık Aydın Köstem, "Vicdanen çok rahatım" dedi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yapılan suikasta ilişkin Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.
Cumhuriyet savcısına söz veren mahkeme başkanı, ardından sanıklara söz vererek, bu celsede ara kararı açıklayacaklarını vurguladı. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olmayan veya tarafların yönlendirmesiyle ifade veren tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, yeni tanık dinlenmesini istedi.
Ardından söz alan sanık Enver Altaylı, ara karar öncesi herhangi bir talebinin olmadığını söyledi. Sanık Levent Göktaş ise avukatlık mesleğini icra edebilmek için davalarının yoğun olduğu İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir için şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

'Davalara sonuna kadar katılacağım'

Duruşmalara gelmeyi aksatmayacağını ifade eden sanık Fikret Emek, “Duruşmalar devam edecekse davalara sonuna kadar katılacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Şehir dışı yasağımın kaldırılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.

'Vicdanen çok rahatım'

Ara karar öncesi söz alan sanık Aydın Köstem, “Mayıs ayındaki tahliyenin ardından sadece benim ayağıma kelepçe taktılar. Kelepçenin çıkarılmasını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum. Ayrıca vicdanen çok rahatım, beraatımı talep ediyorum” dedi.
Diğer sanık Mehmet Narin ise, “İddia makamı benim cinayetle bir ilgi, alakamın olmadığını anladı. Ben 21 yıllık çalışma hayatımda hep örnek birisi olarak gösterildim. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum. 2012 Eylül ayında TSK’dan onurumla, şerefimle ayrıldım. Tırnaklarımla elde ettiğim kariyerim, geçmişi suçlarla dolu olan birisinin söylemleri yüzünden mağduriyetler içerisinde” diyerek suçsuz olduğunu söyledi. Üzerine atılı suçu kabul etmediğini aktaran sanık Narin, ayrıca mahkeme heyetinden şehir dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, “Tüm meslek hayatımı ben ve ailem terörle mücadeleye adadık. Benim son dönemde yapmış olduğum görev de göz önünde bulundurulduğunda benim ifşa edilmem sadece ben ve ailemi değil, devletimizi de zor duruma sokacaktır” dedi.
Sanık ve avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına, sanık Narin hakkında sistemde gözüken ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi.
Bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, firari sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın avukatının tutuklanmama güvencesi taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 4 Mart 2024’e erteledi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
TÜRKİYE
Hablemitoğlu suikastı sanığı Nuri Gökhan Bozkır firar etti
7 Temmuz, 12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала