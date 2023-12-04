https://sputniknews.com.tr/20231204/gemlikteki-deprem-istanbulu-tetikler-mi-1078049687.html
Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?
Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?
Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’dan da hissedildi. Peki Gemlik’teki deprem beklenen İstanbul depremini... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T11:32+0300
2023-12-04T11:32+0300
2023-12-04T11:32+0300
türkiye
istanbul
deprem
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Gemlik Körfezi 3 dakika arayla 2 depremle sarsıldı. Saat 10.42’deki 5,1 büyüklüğündeki ilk sarsıntıdan 3 dakika sonra, saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi. Deprem, vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.Gemlik depremi İstanbul depremini etkiler mi?Gemlik’teki depremler, beklenen İstanbul depremini akıllara getirdi.NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Gemlik’teki sarsıntının, beklenen İstanbul depremini tetikleyip, tetiklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Tüysüz depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda meydana geldiğini söyledi.“Bu kol bizim büyük deprem beklediğimiz deprem değil. O nedenle İstanbul için şu an görülür bir tehlikeden bahsetmek mümkün görülmüyor.” diyen Tüysüz, “Gemlik Körfezi içerisinde çok çeşitli faylar var. Bunlardan birinin kırılmış olabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/3-dakika-arayla-iki-deprem-1078048105.html
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istanbul, deprem
Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?
Ayrıntılar geliyor
Gemlik Körfezi’nde 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Sarsıntılar, İstanbul’dan da hissedildi. Peki Gemlik’teki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, " İstanbul için şu an görülür bir tehlikeden bahsetmek mümkün görülmüyor" dedi.
Gemlik Körfezi 3 dakika arayla 2 depremle sarsıldı. Saat 10.42’deki 5,1 büyüklüğündeki ilk sarsıntıdan 3 dakika sonra, saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi. Deprem, vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.
Gemlik depremi İstanbul depremini etkiler mi?
Gemlik’teki depremler, beklenen İstanbul depremini akıllara getirdi.
NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Gemlik’teki sarsıntının, beklenen İstanbul depremini tetikleyip, tetiklemeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Tüysüz depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda meydana geldiğini söyledi.
“Bu kol bizim büyük deprem beklediğimiz deprem değil. O nedenle İstanbul için şu an görülür bir tehlikeden bahsetmek mümkün görülmüyor.” diyen Tüysüz, “Gemlik Körfezi içerisinde çok çeşitli faylar var. Bunlardan birinin kırılmış olabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.