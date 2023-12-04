Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Google'ın sinir ağı, ABD'nin Ay'a ayak basma fotoğrafının sahte olduğunu söyledi
09:21
2 dk
SESLİ HABER
ABD'den Ukrayna'ya kötü haber
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘ABD ve Almanya, Zelenskiy’i Rusya’yla müzakerelere zorluyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimciden AB açıklaması: ABD’nin kullandığı bir araç haline geldiğini anlamaya başladı
10:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: NATO, Batı Ukrayna'ya müdahale edebilir
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Bazı AB üyeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların yumuşatılmasını istiyor’
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları doğası bilinmeyen güçlü bir kozmik ışın keşfetti
12:18
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus elektronik harp sistemleri NATO füzelerini başarıyla önlüyor’
12:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Son romanına ilişkin yazar Turinay: “Şifreli bir metin yazmaya çalıştım, çözülmesini bekliyorum”
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Milli Takım Antrenörü Derbazlar: 'Çok yetenekli çocuklar var ama aileler ret cevabı verebiliyor'
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde yetkin bir askeri liderlik yok
18:46
1 dk
SESLİ HABER
Batı'nın Wilders korkusu: Büyük kabus
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ‘ABD, Türkiye'den yaptırımlara uymasını isteyecek’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı, Muhafazakarları ‘Ukrayna’ya ihanet etmekle’ suçladı
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan ABD yorumu: ‘Ankara’ya duyduğu tam düşmanlığı sergiledi’
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: Marmara'daki depremin İstanbul ile ilgisi yok
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231204/eski-diyanet-isleri-baskani-lutfi-dogan-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1078073591.html
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi
Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi
Ankara'da hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi. 93 yaşında vefat eden Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T22:34+0300
2023-12-04T22:34+0300
türkiye
lütfi doğan
vefat
cenaze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078073434_0:18:2267:1293_1920x0_80_0_0_f4477cd5b026a8a526d4bc962edce9eb.jpg
Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde 93 yaşında hayatını kaybeden Lütfi Doğan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, namazın ardından yaptığı konuşmada, büyük bir alimi kaybettiklerini söyleyerek Doğan'ın yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.Kurtulmuş, Doğan'ın, insanlara karşı her zaman şefkat ve merhametle davrandığını anlattı.Doğan'ın cenazesi, yarın Süleymaniye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedilecek.Lütfi Doğan kimdir?Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930'da dünyaya gelen Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil eden Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 15 Ocak 1968'de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Doğan, arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078073434_260:0:2007:1310_1920x0_80_0_0_5aaefe33660df7db2be6c4d816569596.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lütfi doğan vefat,lütfi doğan cenaze,lütfi doğan kimdir, lütfi doğan milli görüş,lütfi doğan necmettin erbakan
lütfi doğan vefat,lütfi doğan cenaze,lütfi doğan kimdir, lütfi doğan milli görüş,lütfi doğan necmettin erbakan

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

22:34 04.12.2023
© AA / Ahmet Serdar Eser eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan
eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Ankara'da hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi. 93 yaşında vefat eden Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete girmiş, 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı.
Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde 93 yaşında hayatını kaybeden Lütfi Doğan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, namazın ardından yaptığı konuşmada, büyük bir alimi kaybettiklerini söyleyerek Doğan'ın yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, Doğan'ın, insanlara karşı her zaman şefkat ve merhametle davrandığını anlattı.
Doğan'ın cenazesi, yarın Süleymaniye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedilecek.

Lütfi Doğan kimdir?

Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930'da dünyaya gelen Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.
Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil eden Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.
Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.
Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 15 Ocak 1968'de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.
Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.
1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.
Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Doğan, arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала