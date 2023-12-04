https://sputniknews.com.tr/20231204/eski-diyanet-isleri-baskani-lutfi-dogan-icin-cenaze-toreni-duzenlendi-1078073591.html

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi. 93 yaşında vefat eden Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T22:34+0300

2023-12-04T22:34+0300

2023-12-04T22:34+0300

türkiye

lütfi doğan

vefat

cenaze

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Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde 93 yaşında hayatını kaybeden Lütfi Doğan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, namazın ardından yaptığı konuşmada, büyük bir alimi kaybettiklerini söyleyerek Doğan'ın yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.Kurtulmuş, Doğan'ın, insanlara karşı her zaman şefkat ve merhametle davrandığını anlattı.Doğan'ın cenazesi, yarın Süleymaniye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedilecek.Lütfi Doğan kimdir?Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930'da dünyaya gelen Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil eden Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesiyken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na tayin edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 15 Ocak 1968'de vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisi'nden (MSP) 1973-1980 arasında, iki dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Doğan, arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kurdu.

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