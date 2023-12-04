https://sputniknews.com.tr/20231204/erdogan-al-sani-gorusmesi-israil-isledigi--savas-suclarinin-hesabini-mutlaka-vermeli-1078072618.html

Erdoğan-Al Sani görüşmesi: 'İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermeli'

Erdoğan-Al Sani görüşmesi: 'İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermeli'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T21:04+0300

2023-12-04T21:04+0300

2023-12-04T21:04+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

katar

şeyh temim bin hamad al sani

israil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231204/turkiye-ile-katar-arasinda-ortak-bildiri-ve-12-anlasma-imzalandi-1078070994.html

katar

israil

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recep tayyip erdoğan, katar, şeyh temim bin hamad al sani, israil