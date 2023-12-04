https://sputniknews.com.tr/20231204/erdogan-al-sani-gorusmesi-israil-isledigi--savas-suclarinin-hesabini-mutlaka-vermeli-1078072618.html
Erdoğan-Al Sani görüşmesi: 'İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermeli'
Erdoğan-Al Sani görüşmesi: 'İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermeli'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T21:04+0300
2023-12-04T21:04+0300
2023-12-04T21:04+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
katar
şeyh temim bin hamad al sani
israil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231204/turkiye-ile-katar-arasinda-ortak-bildiri-ve-12-anlasma-imzalandi-1078070994.html
katar
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recep tayyip erdoğan, katar, şeyh temim bin hamad al sani, israil
recep tayyip erdoğan, katar, şeyh temim bin hamad al sani, israil
Erdoğan-Al Sani görüşmesi: 'İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermeli'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.
Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."