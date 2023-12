https://sputniknews.com.tr/20231204/doktorlar-bulasici-hastaliklarin-gazzenin-guneyinde-hizla-yayildigini-bildirdi-1078054731.html

Doktorlar, bulaşıcı hastalıkların Gazze'nin güneyinde hızla yayıldığını bildirdi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam etmesi nedeniyle yerinden edilen... 04.12.2023

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesinde çalışan doktorlar, The Independent'a yaptıkları açıklamada, bölgede 'hızla yayılan bulaşıcı' hastalıklara dikkati çekti. Doktorlar, İsrail ordusunun Gazze'deki kara işgalini genişletmesiyle göç etmek zorunda kalan sivillerin yol açtığı aşırı kalabalık neticesinde bulaşıcı hastalıkların bölgede hızla yayıldığını belirtti.Yenidoğanlar için gerekli aşıların eksikliğinin hastalıkların hastanelerde daha hızlı yayılmasına neden olduğunu vurgulayan doktorlar, ayrıca, bulaşıcı hastalıkların yanı sıra İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Han Yunus'ta hayatını kaybedenler ve yaralananlarla da ilgilendiklerini aktardı.Gönüllü doktor Asem Mohammed, aşırı kalabalığın bulaşıcı hastalıkların yayılması için uygun koşulları yarattığını ve tıbbi ekipman eksikliğinin ve temiz suya sınırlı erişimin, durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti. Mohammed, hastanenin çevresinin "mantar enfeksiyonları, deri enfeksiyonları ve zatürre gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra epidemiyolojik sorunlarla dolup taştığını" ifade etti.Bir diğer gönüllü doktor Yousef Adnan ise temiz suya erişimin kısıtlı olması nedeniyle her gün ishal olan binlerce kişiyi tedavi ettiklerini kaydederek "Şu anda hastanedeki durum felaket." değerlendirmesinde bulundu.DSÖ Genel Direktörü: Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyorDSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin dün X sosyal medya platformundan paylaşım yapmıştı.Ghebreyesus, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizerek "Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesini ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz." ifadelerini kullanmıştı.

