https://sputniknews.com.tr/20231204/depreme-canli-yayinda-yakalandi-1078051067.html
Depreme canlı yayında yakalandı
Depreme canlı yayında yakalandı
Bursa'da, bir uzman mali müşavir merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın yaptığı esnada yakalandı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T11:58+0300
2023-12-04T11:58+0300
2023-12-04T11:58+0300
video
deprem
mali müşavir
bursa
canlı yayın
yaşam
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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı.Mali müşavirin arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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Depreme canlı yayında yakalandı
Depreme canlı yayında yakalandı
2023-12-04T11:58+0300
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PT0M27S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, mali müşavir, bursa, canlı yayın, видео
video, deprem, mali müşavir, bursa, canlı yayın, видео
Depreme canlı yayında yakalandı
Bursa'da, bir uzman mali müşavir merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın yaptığı esnada yakalandı.
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı.
Mali müşavirin arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü.
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.