https://sputniknews.com.tr/20231204/depreme-canli-yayinda-yakalandi-1078051067.html

Depreme canlı yayında yakalandı

Depreme canlı yayında yakalandı

Bursa'da, bir uzman mali müşavir merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayın yaptığı esnada yakalandı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

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video

deprem

mali müşavir

bursa

canlı yayın

yaşam

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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan uzman mali müşavir konuşma yaptığı sırada depreme yakalandı.Mali müşavirin arkasında bulunan saksıdaki bitkinin de deprem sırasında sallandığı görüldü. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

bursa

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