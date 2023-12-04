https://sputniknews.com.tr/20231204/alkollu-alman-turistler-esenboga-havalimanininda-kavga-cikardi-kavganin-nedeni-belli-oldu-1078055337.html

Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nında kavga çıkardı: Kavganın nedeni belli oldu

Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nında kavga çıkardı: Kavganın nedeni belli oldu

Anadolujet’in Ankara-Köln seferini yapan uçakta alkollü bir alman turist eşine şiddet uyguladı. Uçaktan indirilen adam ise yer hizmetlerinde görev alan... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T14:45+0300

2023-12-04T14:45+0300

2023-12-04T14:45+0300

yaşam

video

alman turist

esenboğa havalimanı

esenboğa havalimanı

esenboğa havaalanı

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HavaSosyalMedya hesabında paylaşılan görüntülerde TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman turist çift henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.Alman turist eşine uçakta şiddet uygulamaya başladı.Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi.Uçaktan indirilen adam bu kez TGS firması personeline saldırdı.Duruma sinirlenen uçuş personeli ise Alman turist karşılık vererek saldırdı.Kavgayı gören Alman kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken eşi ise gözaltına alındı.Alman turistin ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi.

esenboğa havalimanı

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Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nı karıştırdı: Karmaşanın nedeni belli oldu Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nı karıştırdı: Karmaşanın nedeni belli oldu 2023-12-04T14:45+0300 true PT0M36S

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