https://sputniknews.com.tr/20231204/alkollu-alman-turistler-esenboga-havalimanininda-kavga-cikardi-kavganin-nedeni-belli-oldu-1078055337.html
Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nında kavga çıkardı: Kavganın nedeni belli oldu
Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nında kavga çıkardı: Kavganın nedeni belli oldu
Anadolujet’in Ankara-Köln seferini yapan uçakta alkollü bir alman turist eşine şiddet uyguladı. Uçaktan indirilen adam ise yer hizmetlerinde görev alan... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T14:45+0300
2023-12-04T14:45+0300
2023-12-04T14:45+0300
yaşam
video
alman turist
esenboğa havalimanı
esenboğa havalimanı
esenboğa havaalanı
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058109_0:358:1619:1269_1920x0_80_0_0_3a0677790ec83bf551e363261ae98249.png
HavaSosyalMedya hesabında paylaşılan görüntülerde TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman turist çift henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.Alman turist eşine uçakta şiddet uygulamaya başladı.Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi.Uçaktan indirilen adam bu kez TGS firması personeline saldırdı.Duruma sinirlenen uçuş personeli ise Alman turist karşılık vererek saldırdı.Kavgayı gören Alman kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken eşi ise gözaltına alındı.Alman turistin ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi.
esenboğa havalimanı
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Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nı karıştırdı: Karmaşanın nedeni belli oldu
Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nı karıştırdı: Karmaşanın nedeni belli oldu
2023-12-04T14:45+0300
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PT0M36S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, alman turist, esenboğa havalimanı, esenboğa havalimanı, esenboğa havaalanı, видео
video, alman turist, esenboğa havalimanı, esenboğa havalimanı, esenboğa havaalanı, видео
Alkollü Alman turistler Esenboğa Havalimanı'nında kavga çıkardı: Kavganın nedeni belli oldu
Anadolujet’in Ankara-Köln seferini yapan uçakta alkollü bir alman turist eşine şiddet uyguladı. Uçaktan indirilen adam ise yer hizmetlerinde görev alan personel ile kavga ederken görüntülendi.
HavaSosyalMedya hesabında paylaşılan görüntülerde TK7760 numaralı Ankara- Köln uçuşunu gerçekleştirecek olan Anadolujet firmasına ait uçakta Alman turist çift henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Alman turist eşine uçakta şiddet uygulamaya başladı.Uçakta bulunan kabin ekibi ve yer hizmetleri personeli müdahale ederek adamı uçaktan indirdi.
Uçaktan indirilen adam bu kez TGS firması personeline saldırdı.
Duruma sinirlenen uçuş personeli ise Alman turist karşılık vererek saldırdı.
Kavgayı gören Alman kadın ise uçaktan inerek kavgayı ayırmaya çalışırken eşi ise gözaltına alındı.
Alman turistin ise boksörlük deneyiminin olduğu öğrenildi. Uçak ise 30 dakika gecikme ile kalkışını gerçekleştirdi.