https://sputniknews.com.tr/20231204/abdnin-eski-bolivya-buyukelcisi-kuba-icin-casusluk-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1078046355.html
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T10:01+0300
2023-12-04T10:01+0300
2023-12-04T10:01+0300
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küba
abd adalet bakanlığı
casus
gözaltı
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ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı. Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 2 üst düzey yetkili, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) uzun süredir Küba'ya yönelik 'karşı istihbarat' soruşturması yürüttüğünü kaydetti.Yetkililer, yürütülen soruşturmada ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 73 yaşındaki Rocha'nın gözaltına alındığını aktardı. Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, 'Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle' suçlandığı aktarıldı.ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/diplomatik-kaynak-erdogan-gazzedeki-diplomatik-cabalarini-bu-hafta-da-surdurecek-1078045975.html
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abd, bolivya, küba, abd adalet bakanlığı, casus, gözaltı
abd, bolivya, küba, abd adalet bakanlığı, casus, gözaltı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı. Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 2 üst düzey yetkili, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) uzun süredir Küba'ya yönelik 'karşı istihbarat' soruşturması yürüttüğünü kaydetti.
Yetkililer, yürütülen soruşturmada ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 73 yaşındaki Rocha'nın gözaltına alındığını aktardı. Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, 'Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle' suçlandığı aktarıldı.
ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.