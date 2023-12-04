https://sputniknews.com.tr/20231204/abd-disisleri-ukraynanin-durumu-agir-yardim-parasi-yakinda-bitecek-1078073758.html

ABD Dışişleri: Ukrayna’nın durumu ağır, yardım parası yakında bitecek

ABD Dışişleri: Ukrayna’nın durumu ağır, yardım parası yakında bitecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, savaş meydanında durumu çok ağır olan Ukrayna’ya yardım için tahsis edilen paranın yakında bitecek olmasından... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T22:38+0300

2023-12-04T22:38+0300

2023-12-04T22:38+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

para

yardım

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun bulunduğu mevcut durumla ilgili bir soru üzerine, “Savaş meydanındaki durum kesinlikle zor” yorumunda bulundu.“Ek finansmana gelince fonun tükeniyor olmasından kesinlikle endişe duyuyoruz” diyen Miller, ABD Kongresi’nin daha önce Başkan Joe Biden’a verdiği fonun yüzde 97’sinin harcandığını belirterek, “Kalan para da yakında bitecek” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231204/ukrayna-pentagondan-yeni-yardim-talep-etti-17-milyon-top-mermisi-istiyor-1078062084.html

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ukrayna krizi, ukrayna, para, yardım, abd