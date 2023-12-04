https://sputniknews.com.tr/20231204/abd-disisleri-ukraynanin-durumu-agir-yardim-parasi-yakinda-bitecek-1078073758.html
ABD Dışişleri: Ukrayna’nın durumu ağır, yardım parası yakında bitecek
ABD Dışişleri: Ukrayna’nın durumu ağır, yardım parası yakında bitecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, savaş meydanında durumu çok ağır olan Ukrayna’ya yardım için tahsis edilen paranın yakında bitecek olmasından... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T22:38+0300
2023-12-04T22:38+0300
2023-12-04T22:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
para
yardım
abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun bulunduğu mevcut durumla ilgili bir soru üzerine, “Savaş meydanındaki durum kesinlikle zor” yorumunda bulundu.“Ek finansmana gelince fonun tükeniyor olmasından kesinlikle endişe duyuyoruz” diyen Miller, ABD Kongresi’nin daha önce Başkan Joe Biden’a verdiği fonun yüzde 97’sinin harcandığını belirterek, “Kalan para da yakında bitecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/ukrayna-pentagondan-yeni-yardim-talep-etti-17-milyon-top-mermisi-istiyor-1078062084.html
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ukrayna krizi, ukrayna, para, yardım, abd
ukrayna krizi, ukrayna, para, yardım, abd
ABD Dışişleri: Ukrayna’nın durumu ağır, yardım parası yakında bitecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, savaş meydanında durumu çok ağır olan Ukrayna’ya yardım için tahsis edilen paranın yakında bitecek olmasından endişeli olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun bulunduğu mevcut durumla ilgili bir soru üzerine, “Savaş meydanındaki durum kesinlikle zor” yorumunda bulundu.
“Ek finansmana gelince fonun tükeniyor olmasından kesinlikle endişe duyuyoruz” diyen Miller, ABD Kongresi’nin daha önce Başkan Joe Biden’a verdiği fonun yüzde 97’sinin harcandığını belirterek, “Kalan para da yakında bitecek” diye ekledi.