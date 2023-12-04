https://sputniknews.com.tr/20231204/3-dakika-arayla-iki-deprem-1078048105.html

3 dakika arayla iki deprem

3 dakika arayla iki deprem

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T11:09+0300

2023-12-04T11:09+0300

2023-12-04T11:25+0300

türkiye

deprem

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg

Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi.Depremlerin ilki 5.1 ikincisi ise 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20231204/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1078047004.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, istanbul