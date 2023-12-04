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https://sputniknews.com.tr/20231204/3-dakika-arayla-iki-deprem-1078048105.html
3 dakika arayla iki deprem
3 dakika arayla iki deprem
Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
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Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi.Depremlerin ilki 5.1 ikincisi ise 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1078047004.html
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deprem, istanbul

3 dakika arayla iki deprem

11:09 04.12.2023 (güncellendi: 11:25 04.12.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA
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Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Depremlerin ilki 5.1 ikincisi ise 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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