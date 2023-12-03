https://sputniknews.com.tr/20231203/netanyahu-savunma-bakani-gallantin-kendisiyle-ortak-basin-toplantisi-yapmak-istemedigini-soyledi-1078021935.html

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ortak basın toplantısı yapmayı önerdiğini, ancak... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T00:48+0300

2023-12-03T00:48+0300

2023-12-03T00:48+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

israil-filistin

hizbullah

yoav gallant

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Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır" dedi.Netanyahu, Gazze'ye saldırılarındaki üç hedeflerinden ikisine (esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın yok edilmesi) ABD'nin destek verdiğini dile getirdi.Açıkça söylemese de saldırılar sonrası Gazze'nin geleceğine ilişkin ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Netanyahu, şunları ifade etti:Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini ve kara saldırısı olmadan söz konusu hedeflere ulaşamayacaklarını dile getirdi.Hizbullah'a göz dağıLübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalara da değinen Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırı) ve güneyde (Gazze Şeridi) güvenliği yeniden sağlayacağız. Hizbullah hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olur" dedi.Netanyahu ile Gallant ayrı ayrı basın toplantısı düzenlediNetanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, "Savunma Bakanına bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı" karşılığını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/iran-savasin-genisleme-ihtimali-var-1078021506.html

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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, hizbullah, yoav gallant