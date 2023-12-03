https://sputniknews.com.tr/20231203/iran-genelkurmay-baskani-bakiri-irakta-1078030626.html

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Irak'ta

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Irak'ta

Bağdat’a giden İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Iraklı mevkidaşı Abdulemir Yarallah ile askeri işbirliği ve terörle mücadele konularını değerlendirdi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

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İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Irak ziyaretinde Yarallah ile bir araya geldi.Bakıri görüşmede, "İki ülkenin terörle mücadelede değerli tecrübeleri var. Uygun bir programla tecrübelerini paylaşabilirler" dedi.İki ülke arasındaki sınıra dikkati çeken Bakıri, "İki ülke sınırlarında yapılacak tatbikat, sınırların güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.Irak Genelkurmay Başkanı Yarallah ise, Irak silahlı kuvvetlerinin askeri, savunma, eğitim, ortak tatbikatlar ve deneyim alışverişinin geliştirilmesine hazır olduğunu belirtti.İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ile de görüştü. Görüşmede askeri işbirliği ve bölgesel konular ele alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/iran-savasin-genisleme-ihtimali-var-1078021506.html

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