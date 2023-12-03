https://sputniknews.com.tr/20231203/chpde-yerel-secim-hazirligi-milletvekilleri-mulakat-yapacak-1078038634.html

CHP'de yerel seçim hazırlığı: Milletvekilleri mülakat yapacak

CHP'de yerel seçim hazırlığı: Milletvekilleri mülakat yapacak

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimler için 90 milletvekilinin bu hafta 40 ilde aday adaylarıyla mülakat yapacaklarını ve halkla görüşeceklerini... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

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yerel seçimler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde 3 gündür süren CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.Köksal, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kurultay süreci, meclis gündemi ve bütçe çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını belirtti.Dünkü toplantıda 37 milletvekilinin söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiğini anlatan Köksal, şunları söyledi:Toplantıda gölge kabine üyeleri ile milletvekillerinin çalışmalarına ilişkin de kararlar alındığını bildiren Köksal, her açıdan faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.90 milletvekili 40 ile görevlendirildiGenel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında yerel seçim mücadelesini kamptan sonra topyekun başlatacaklarını anlatan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:Köksal, toplantıda mülakat kriterleriyle ilgili de milletvekillerinin bilgilendirildiğini söyledi.CHP olarak amaçlarının yerel seçimde en fazla belediyeyi kazanmak ve en fazla oyu alabilecek bir mücadeleyi sürdürmek olduğunu dile getiren Köksal, şunları kaydetti:Burcu Köksal, daha önce CHP ile tanışmayan il ve ilçe belediyelerini de CHP ile tanıştırmak istediklerini bildirdi.CHP TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı sonrası Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, basına kapalı olarak başladı.

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