CHP Genel Başkanı Özel'den Akşener açıklaması: 'İttifak kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız'

"Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım, çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."