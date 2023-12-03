https://sputniknews.com.tr/20231203/besiktasta-yeni-baskan-belli-oldu-1078040938.html

Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu: Hasan Arat

Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu: Hasan Arat

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi. 03.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

hasan arat

başkanlık seçimleri

başkanlık

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Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bugün 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın yarıştığı seçimde ilk sandıklar açılmaya başlandı.Son 23 yılın rekoru kırıldıBeşiktaş'ta sabah saat 10.00 sularında başlayan seçim 17.00 itibarıyla tamamlandı.Siyah-beyazlı kongre üyelerinde yaka kartı alan ve oy kullancak kişi sayısı 12.152 olarak güncellendi.Bu sayıyla birlikte Beşiktaş başkanlık seçimlerinde son 23 yılın rekorunu kırdı.Hasan Arat, açılan 16 sandık itibarıyla rakibi Serdal Adalı'yı geride bırakarak Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu.Hasan Arat kimdir?Hasan Arat 1959 yılında Adana’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 70'li yıllarda Adana Demirspor ve Beşiktaş’ta profesyonel basketbol oynadı.1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti ve birçok olimpiyat komitesinde yöneticilik yaptı.Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edildi ve İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı görevi devam ediyor.Gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Arat, aynı zamanda Dome Group’un kurucusu ve Beymen Group’un ise yönetim kurulu başkan yardımcısı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/besiktas-ankaragucu-deplasmaninda-2-puan-birakti-1078039994.html

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