https://sputniknews.com.tr/20231203/besiktas-35-baskanini-seciyor-1078036090.html

Beşiktaş 35. başkanını seçiyor

Beşiktaş 35. başkanını seçiyor

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 17.00... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:50+0300

2023-12-03T17:50+0300

2023-12-03T17:50+0300

spor

beşiktaş

serdal adalı

hasan arat

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/03/1078035820_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_77097ada156b61d0c52343de2f02bf15.jpg

Beşiktaş'ta bugün, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı var.Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak. Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.3 kez yarışıyorlarBeşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.Başkan adaylarını yönetim kurulu listelerinde kimler var?Serdal Adalı:Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.Hasan Arat:Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ahmet-nur-cebi-besiktasa-veda-etti-bana-ve-aileme-kufur-edenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1078017483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, serdal adalı, hasan arat, seçim