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Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 17.00... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T17:50+0300
2023-12-03T17:50+0300
spor
beşiktaş
serdal adalı
hasan arat
seçim
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Beşiktaş'ta bugün, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı var.Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak. Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.3 kez yarışıyorlarBeşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.Başkan adaylarını yönetim kurulu listelerinde kimler var?Serdal Adalı:Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.Hasan Arat:Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ahmet-nur-cebi-besiktasa-veda-etti-bana-ve-aileme-kufur-edenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1078017483.html
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beşiktaş, serdal adalı, hasan arat, seçim
beşiktaş, serdal adalı, hasan arat, seçim

Beşiktaş 35. başkanını seçiyor

17:50 03.12.2023
© AA / Esra BilginBeşiktaş 35. başkanını seçiyor
Beşiktaş 35. başkanını seçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2023
© AA / Esra Bilgin
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Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 17.00 itibarıyla tamamlandı. Beşiktaş'ta oy kullanan 12.152 kişi ile son 23 yılın en çok katılım sağlanan başkanlık seçimi yaşandı.
Beşiktaş'ta bugün, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı var.
Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak.

Seçimli genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.
Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, koltuğunu yeni başkana devredecek.
Bu sezon futbol takımının kadro planlaması ve sergilediği kötü performans nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Çebi, 3 yıllık görev süresi dolmadan olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

3 kez yarışıyorlar

Beşiktaş'ta başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele edecek.

Arat, onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Hasan Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi.

Adalı ise Yıldırım Demirören ve Fikret Orman döneminde yönetici olarak görev yaptı. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.
Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılacak Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
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Dün, 19:36

Başkan adaylarını yönetim kurulu listelerinde kimler var?

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
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