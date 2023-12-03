https://sputniknews.com.tr/20231203/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-senden-secim-anketi-aciklamasi-1078029859.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den seçim anketi açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den seçim anketi açıklaması
AK Parti seçim anketlerine yönelik "Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" diyen Genel Başkan Yardımcısı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T15:09+0300
2023-12-03T15:09+0300
2023-12-03T15:09+0300
politika
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/chpden-bakirkoy-belediye-baskani-ibb-aday-adayligini-acikladi--1078028144.html
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ak parti seçim anketi, ak parti seçim açıklaması, çöp anket nedir
ak parti seçim anketi, ak parti seçim açıklaması, çöp anket nedir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den seçim anketi açıklaması
AK Parti seçim anketlerine yönelik "Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" diyen Genel Başkan Yardımcısı Şen 'çöp anketlere itibar edilmemesi' gerektiği konusunda uyardı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.
Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.