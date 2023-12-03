https://sputniknews.com.tr/20231203/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-senden-secim-anketi-aciklamasi-1078029859.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den seçim anketi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den seçim anketi açıklaması

AK Parti seçim anketlerine yönelik "Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" diyen Genel Başkan Yardımcısı... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T15:09+0300

2023-12-03T15:09+0300

2023-12-03T15:09+0300

politika

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını bildirdi.Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/chpden-bakirkoy-belediye-baskani-ibb-aday-adayligini-acikladi--1078028144.html

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