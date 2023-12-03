61 yaşındaki Nuran Erden sokaklara çizdiği resimlerle köyünün tanıtımını yapıyor

© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235 Nuran Erden, “Çeşme'nin en eski Türk köyüyüz biz. Çok bilinirliği yoktu bizim köyün. Duvarlara resim çizerek köyümüzü güzelleştirdik, Türkiye’ye tanıttık ve artık Ege'yi gezdirecek yerler arasında giren bir köy oldu burası" açıklamasını yaptı.