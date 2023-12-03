61 yaşındaki Nuran Erden sokaklara çizdiği resimlerle köyünün tanıtımını yapıyor
Abone ol
İzmir’in Çeşme ilçesinin tek Türkmen köyü olan Germiyan köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuran Erden, duvarlara ve elektrik direklerine çizdiği resimlerle köyünün turizmle buluşmasına katkı sağladı.
© MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235İzmir’in Çeşme ilçesinin tek Türkmen köyü olan Germiyan köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuran Erden, duvarlara ve elektrik direklerine çizdiği resimlerle köyünün turizmle buluşmasına katkı sağladı.
1/6
© MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
İzmir’in Çeşme ilçesinin tek Türkmen köyü olan Germiyan köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuran Erden, duvarlara ve elektrik direklerine çizdiği resimlerle köyünün turizmle buluşmasına katkı sağladı.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden mezun olan Nuran Erden’in resme olan sevgisi, sokaklara taştı.
2/6
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden mezun olan Nuran Erden’in resme olan sevgisi, sokaklara taştı.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235lkokul zamanlarından beri defterlerine resim çizen, daha sonra evinde bulunan sandalyelere farklı resimler çizen Erden’in resim aşkı sandalyeleri de aşarak köyünde bulunan duvarlara, elektrik direklerine kadar uzandı.
3/6
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
lkokul zamanlarından beri defterlerine resim çizen, daha sonra evinde bulunan sandalyelere farklı resimler çizen Erden’in resim aşkı sandalyeleri de aşarak köyünde bulunan duvarlara, elektrik direklerine kadar uzandı.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235Boş gördüğü duvarları güzelleştirmek için boya ve fırça dolu kovasını eline alıp duvarların yolunu tutan Erden, boyaları kendi parasıyla alıyor ve çizdiği resimlerden sonra hiçbir ücret kabul etmiyor.
4/6
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
Boş gördüğü duvarları güzelleştirmek için boya ve fırça dolu kovasını eline alıp duvarların yolunu tutan Erden, boyaları kendi parasıyla alıyor ve çizdiği resimlerden sonra hiçbir ücret kabul etmiyor.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235Kısa süre içerisinde komşuları tarafından kendi evlerine de resim çizilmesi istenince, köyün boş duvarları, yerini Erden’in renkli çizimlerine bıraktı.
5/6
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
Kısa süre içerisinde komşuları tarafından kendi evlerine de resim çizilmesi istenince, köyün boş duvarları, yerini Erden’in renkli çizimlerine bıraktı.
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235 Nuran Erden, “Çeşme'nin en eski Türk köyüyüz biz. Çok bilinirliği yoktu bizim köyün. Duvarlara resim çizerek köyümüzü güzelleştirdik, Türkiye’ye tanıttık ve artık Ege'yi gezdirecek yerler arasında giren bir köy oldu burası" açıklamasını yaptı.
6/6
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW090235
Nuran Erden, “Çeşme'nin en eski Türk köyüyüz biz. Çok bilinirliği yoktu bizim köyün. Duvarlara resim çizerek köyümüzü güzelleştirdik, Türkiye’ye tanıttık ve artık Ege'yi gezdirecek yerler arasında giren bir köy oldu burası" açıklamasını yaptı.