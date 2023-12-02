https://sputniknews.com.tr/20231202/umit-ozdag-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1078001661.html
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T01:24+0300
2023-12-02T01:24+0300
2023-12-02T01:24+0300
türkiye
ümit özdağ
soruşturma
mülteci
mülteci krizi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattıZafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabın kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/umit-ozdagdan-aksenere-ozgur-ozel-cagrisi-vatanseverleri-hdp-ile-ittifak-icerisine-suruklemeyin-1077932832.html
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ümit özdağ, soruşturma, mülteci, mülteci krizi
ümit özdağ, soruşturma, mülteci, mülteci krizi
Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabın kendisi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:
Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.