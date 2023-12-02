https://sputniknews.com.tr/20231202/selin-cigerci-ve-gokhan-cira-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1078006137.html
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
MASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T12:03+0300
2023-12-02T12:03+0300
2023-12-02T12:03+0300
türkiye
selin ciğerci
dilan polat
engin polat
sosyal medya fenomeni
güzellik merkezi
gökhan çıra
kara para aklama
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, bir başka güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.Şampiyonlar ligi fotoğrafındaki fenomenlerin mal varlıklarına el koyuldu'Kara para aklama' suçlamasından tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm mal varlığına el konuldu.Fenomenler hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.'Taksim meydanı'nda kendimi asarım'Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından bir futbolcu ve eşinin de kara para akladığını ileri sürmüştü. İddianın ardından eski futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin adı gündeme gelmişti.Selin Ciğerci telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hakkındaki iddialarını yalanlamıştı.Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/selin-cigerci-kara-para-aklamada-benim-adim-varsa-bana-muebbet-hapis-cezasi-verin--1076756872.html
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selin ciğerci, dilan polat, engin polat, sosyal medya fenomeni, güzellik merkezi, gökhan çıra, kara para aklama, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
selin ciğerci, dilan polat, engin polat, sosyal medya fenomeni, güzellik merkezi, gökhan çıra, kara para aklama, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı
MASAK'ın 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, bir başka güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.
Şampiyonlar ligi fotoğrafındaki fenomenlerin mal varlıklarına el koyuldu
'Kara para aklama' suçlamasından tutuklanan Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm mal varlığına el konuldu.
Fenomenler hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.
'Taksim meydanı'nda kendimi asarım'
Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından bir futbolcu ve eşinin de kara para akladığını ileri sürmüştü. İddianın ardından eski futbolcu Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci'nin adı gündeme gelmişti.
Selin Ciğerci telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hakkındaki iddialarını yalanlamıştı.
Ciğerci, "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.