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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231202/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-8-ucak-ve-1-helikopter-dusuruldu-1078012071.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 uçak ve 1 helikopter düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 uçak ve 1 helikopter düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 8 savaş uçağı, 1 helikopter ve 188 insansız hava aracını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T16:23+0300
2023-12-02T16:23+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 25 Kasım - 2 Aralık dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava saldırıları ve topçu ateşi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Staromayorskaya, Nikolskoye, Şevçenko, Konstantinovka ve Novodonetsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Motorlu Piyade Tugayı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının saldırılarını püskürtülerek, insan gücü ve teçhizatına ağır darbeler vurdu. Ukraynalı 880’den fazla asker etkisiz hale getirildi.Herson yönünde, Rus birliklerinin önleyici faaliyetleri ve topçu ateşi sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35., 36. ve 37. Deniz Piyade Tugayları birimleri vuruldu. Ukraynalı 450 asker, 13 sahra topu, 23 tekne ve 26 askeri araç imha edildi. Ayrıca 14 Ukraynalı asker esir alındı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 17 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu yöndeki çatışmalarda Ukraynalı 1680'den fazla asker, 6 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 31 otomobil ve 19 sahra topu imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava, topçu ve çoklu roketaatar sistemi birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12. Özel Kuvvetler Tugayı, 47. ve 67. Mekanize Tugaylarının taaruz gruplarının 13 saldırısını püskürterek, 31. Ulusal Muhafız Tugayı, 117. ve 125. Bölgesel Savunma Tugaylarının insan gücü ve teçhizatının biriktiği alanları vurdu. Ukraynalı 950'den fazla asker etkisiz hale getirilirken, 7 zırhlı muharebe aracı ve 21 otomobil yok edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri aktif savunma faaliyetleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14 saldırısını püskürterek, 71. Jaeger, 82. Hava Saldırı 33., 65. ve 118. Mekanize Tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 315 asker, 5 tank, 7 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil ve 5 sahra topu imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin aktif desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 10. Dağ Saldırı, 57. Motorlu Piyade, 14., 43., 53. ve 67. Mekanize Tugaylarının 18 saldırısını püekürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 315 asker, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 15 otomobil ve 7 sahra topu imha edildi.Hava savunma sistemleri son bir hafta içinde 5’i Mig-29, 2’si Su-27, biri Su-25 olmak üzere Ukrayna’ya ait 8 savaş uçağı ve bir Mi-8 helikopterinin yanı sıra HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 41 füze ile 3 HARM anti-radar füzesini düşürdü. Ayrıca 188 insansız hava aracı imha edildi.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 545 uçak, 256 helikopter, 9 bin 353 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 743 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 215 sahra ve havan topu ile 15 bin 844 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-savunma-bakanliginin-gunluk-brifingi-son-24-saatte-ukraynanin-9-ihasi-vuruldu-1077959226.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye, mig-29, su-27, su-25

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 8 uçak ve 1 helikopter düşürüldü

16:23 02.12.2023
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 8 savaş uçağı, 1 helikopter ve 188 insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 25 Kasım - 2 Aralık dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava saldırıları ve topçu ateşi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Staromayorskaya, Nikolskoye, Şevçenko, Konstantinovka ve Novodonetsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 58. Motorlu Piyade Tugayı, 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugayının saldırılarını püskürtülerek, insan gücü ve teçhizatına ağır darbeler vurdu. Ukraynalı 880’den fazla asker etkisiz hale getirildi.
Herson yönünde, Rus birliklerinin önleyici faaliyetleri ve topçu ateşi sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35., 36. ve 37. Deniz Piyade Tugayları birimleri vuruldu. Ukraynalı 450 asker, 13 sahra topu, 23 tekne ve 26 askeri araç imha edildi. Ayrıca 14 Ukraynalı asker esir alındı.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 17 saldırısını püskürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu yöndeki çatışmalarda Ukraynalı 1680'den fazla asker, 6 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 31 otomobil ve 19 sahra topu imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava, topçu ve çoklu roketaatar sistemi birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12. Özel Kuvvetler Tugayı, 47. ve 67. Mekanize Tugaylarının taaruz gruplarının 13 saldırısını püskürterek, 31. Ulusal Muhafız Tugayı, 117. ve 125. Bölgesel Savunma Tugaylarının insan gücü ve teçhizatının biriktiği alanları vurdu. Ukraynalı 950'den fazla asker etkisiz hale getirilirken, 7 zırhlı muharebe aracı ve 21 otomobil yok edildi.
Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri aktif savunma faaliyetleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14 saldırısını püskürterek, 71. Jaeger, 82. Hava Saldırı 33., 65. ve 118. Mekanize Tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 315 asker, 5 tank, 7 zırhlı muharebe aracı, 21 otomobil ve 5 sahra topu imha edildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin aktif desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 10. Dağ Saldırı, 57. Motorlu Piyade, 14., 43., 53. ve 67. Mekanize Tugaylarının 18 saldırısını püekürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 315 asker, 2 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 15 otomobil ve 7 sahra topu imha edildi.
Hava savunma sistemleri son bir hafta içinde 5’i Mig-29, 2’si Su-27, biri Su-25 olmak üzere Ukrayna’ya ait 8 savaş uçağı ve bir Mi-8 helikopterinin yanı sıra HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 41 füze ile 3 HARM anti-radar füzesini düşürdü. Ayrıca 188 insansız hava aracı imha edildi.
Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 545 uçak, 256 helikopter, 9 bin 353 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 743 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 215 sahra ve havan topu ile 15 bin 844 adet özel askeri araç imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
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