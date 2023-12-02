https://sputniknews.com.tr/20231202/rus-birlikleri-dinyeperin-sag-yakasindaki-ukrayna-ordusu-birimini-lancet-dronuyla-vurdu-1078003811.html

Rus birlikleri, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna ordusu birimini ‘Lancet’ dronuyla vurdu

Rus birlikleri, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna ordusu birimini ‘Lancet’ dronuyla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme birliklerinin Herson bölgesindeki Dinyeper nehrinin sağ yakasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T10:21+0300

2023-12-02T10:21+0300

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insansız hava aracı (iha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerinin Dinyeper'in sağ yakasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Lancet' dronu ile başarılı bir şekilde vurduğu belirtildi.Açıklamada, "Rus hava indirme birlikleri keşif dronu mürettebatı, Dinyeper'in sağ yakasında, sol yakaya nakledilmek üzere personelin yüklendiği düşman deniz taşıtlarını tespit etti. Dron operatörleri çok sayıda asker, birkaç motorlu tekne, bir kamyon ve diğer teçhizat olmak üzere tüm hedefleri imha etti" denildi.Operatörlerin, hedeften en ufak bir sapma olasılığını ortadan kaldırmak için insansız hava araçlarını manuel olarak yönlendirip takip ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/guneyden-kuzeye-misilleme-guney-kore-ilk-askeri-casus-uydusunu-yorungeye-gonderdi-1078003684.html

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