https://sputniknews.com.tr/20231202/rus-birlikleri-dinyeperin-sag-yakasindaki-ukrayna-ordusu-birimini-lancet-dronuyla-vurdu-1078003811.html
Rus birlikleri, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna ordusu birimini ‘Lancet’ dronuyla vurdu
Rus birlikleri, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna ordusu birimini ‘Lancet’ dronuyla vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme birliklerinin Herson bölgesindeki Dinyeper nehrinin sağ yakasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T10:21+0300
2023-12-02T10:21+0300
2023-12-02T10:22+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerinin Dinyeper'in sağ yakasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Lancet' dronu ile başarılı bir şekilde vurduğu belirtildi.Açıklamada, "Rus hava indirme birlikleri keşif dronu mürettebatı, Dinyeper'in sağ yakasında, sol yakaya nakledilmek üzere personelin yüklendiği düşman deniz taşıtlarını tespit etti. Dron operatörleri çok sayıda asker, birkaç motorlu tekne, bir kamyon ve diğer teçhizat olmak üzere tüm hedefleri imha etti" denildi.Operatörlerin, hedeften en ufak bir sapma olasılığını ortadan kaldırmak için insansız hava araçlarını manuel olarak yönlendirip takip ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/guneyden-kuzeye-misilleme-guney-kore-ilk-askeri-casus-uydusunu-yorungeye-gonderdi-1078003684.html
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video, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, lancet, rusya, iha, insansız hava aracı (iha)
video, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, lancet, rusya, iha, insansız hava aracı (iha)
Rus birlikleri, Dinyeper'in sağ yakasındaki Ukrayna ordusu birimini ‘Lancet’ dronuyla vurdu
10:21 02.12.2023 (güncellendi: 10:22 02.12.2023)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme birliklerinin Herson bölgesindeki Dinyeper nehrinin sağ yakasında konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini ‘Lancet’ dronuyla vurdukları görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava indirme birliklerinin Dinyeper'in sağ yakasında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini Lancet' dronu ile başarılı bir şekilde vurduğu belirtildi.
Açıklamada, "Rus hava indirme birlikleri keşif dronu mürettebatı, Dinyeper'in sağ yakasında, sol yakaya nakledilmek üzere personelin yüklendiği düşman deniz taşıtlarını tespit etti. Dron operatörleri çok sayıda asker, birkaç motorlu tekne, bir kamyon ve diğer teçhizat olmak üzere tüm hedefleri imha etti" denildi.
Operatörlerin, hedeften en ufak bir sapma olasılığını ortadan kaldırmak için insansız hava araçlarını manuel olarak yönlendirip takip ettiği vurgulandı.