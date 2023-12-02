https://sputniknews.com.tr/20231202/irak-basbakanindan-abdye-uyari-1078012816.html
Irak Başbakanı'ndan ABD'ye uyarı
Irak Başbakanı'ndan ABD'ye uyarı
Irak, İran destekli gruplara yönelik saldırıların ardından ABD'yi karşı saldırılara yönelik dikkatli olması hususunda uyardı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T16:50+0300
2023-12-02T16:50+0300
2023-12-02T16:50+0300
israil- filistin çatışması
irak
muhammed şiya es-sudani
abd
antony blinken
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail-Hamas çatışmaların yeniden başlamasının daha geniş çaplı bir çatışma endişelerini arttırmasının ardından Washington'u Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyardı.Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin bu açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptığı ifade edildi.Ofisinden yapılan açıklamaya göre Sudani, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olacağını iletti.Sudani ayrıca Irak hükümetinin "Irak'ta bulunan uluslararası koalisyon danışmanlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu" söyledi.ABD ve Iraklı kaynaklar, 22 Kasım'da ABD savaş uçaklarının Irak'ta iki hedefi vurduğunu ve Amerikan askerlerine yönelik tekrarlanan saldırılara misilleme olarak dokuz İran yanlısı savaşçıyı öldürdüğünü söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231024/abd-disisleri-bakani-blinken-irak-basbakani-ile-gorustu-1076679250.html
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irak, muhammed şiya es-sudani , abd, antony blinken, israil-filistin, israil-filistin sorunu
irak, muhammed şiya es-sudani , abd, antony blinken, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Irak Başbakanı'ndan ABD'ye uyarı
Irak, İran destekli gruplara yönelik saldırıların ardından ABD'yi karşı saldırılara yönelik dikkatli olması hususunda uyardı.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail-Hamas çatışmaların yeniden başlamasının daha geniş çaplı bir çatışma endişelerini arttırmasının ardından Washington'u Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyardı.
Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin bu açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptığı ifade edildi.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Sudani, Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Irak topraklarına yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olacağını iletti.
Sudani ayrıca Irak hükümetinin "Irak'ta bulunan uluslararası koalisyon danışmanlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu" söyledi.
ABD ve Iraklı kaynaklar, 22 Kasım'da ABD savaş uçaklarının Irak'ta iki hedefi vurduğunu ve Amerikan askerlerine yönelik tekrarlanan saldırılara misilleme olarak dokuz İran yanlısı savaşçıyı öldürdüğünü söylemişti.