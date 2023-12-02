https://sputniknews.com.tr/20231202/fenerbahceden-ozan-zeybeke-sert-yanit-1078011402.html
Fenerbahçe'den Ozan Zeybek'e sert yanıt
Fenerbahçe'den Ozan Zeybek'e sert yanıt
Fenerbahçe Spor Kulübü, A Spor ekranında yorumcu Ozan Zeybek'in yaptığı yorumdan ötürü aynı ekranlardan özür dilenmedikçe A Spor görevlilerinin tesislere... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T15:48+0300
2023-12-02T15:48+0300
2023-12-02T15:56+0300
spor
fenerbahçe
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Fenerbahçe, A Spor ekranındaki yorumcu Ozan Zeybek'in ağır eleştirileri sonrası açıklama yayınlandı. Açıklamada şunlar yer aldı: Neler yaşanmıştı? Aspor adlı kanalda yorumcu olarak Fenerbahçe ve İsmail Kartal'in gidişatını yorumlayan Zeybek, İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimini 'balona' benzeterek hem ağır eleştiri yağmuruna tutmuş, hem de dalga geçmişti. Yayında balon şişirip patlatan Zeybek'in yorumları, Fenerbahçe SK tarafından 'hadsizlikle' suçlandı ve 'özür dilenmedikçe A spor kanalından hiçbir personelin tesisine giremeyeceğini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html
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fenerbahçe
Fenerbahçe'den Ozan Zeybek'e sert yanıt
15:48 02.12.2023 (güncellendi: 15:56 02.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, A Spor ekranında yorumcu Ozan Zeybek'in yaptığı yorumdan ötürü aynı ekranlardan özür dilenmedikçe A Spor görevlilerinin tesislere alınmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe, A Spor ekranındaki yorumcu Ozan Zeybek'in ağır eleştirileri sonrası açıklama yayınlandı. Açıklamada şunlar yer aldı:
A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.
Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Aspor adlı kanalda yorumcu olarak Fenerbahçe ve İsmail Kartal'in gidişatını yorumlayan Zeybek, İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimini 'balona' benzeterek hem ağır eleştiri yağmuruna tutmuş, hem de dalga geçmişti. Yayında balon şişirip patlatan Zeybek'in yorumları, Fenerbahçe SK tarafından 'hadsizlikle' suçlandı ve 'özür dilenmedikçe A spor kanalından hiçbir personelin tesisine giremeyeceğini açıkladı.