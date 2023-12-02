https://sputniknews.com.tr/20231202/fenerbahceden-ozan-zeybeke-sert-yanit-1078011402.html

Fenerbahçe'den Ozan Zeybek'e sert yanıt

Fenerbahçe'den Ozan Zeybek'e sert yanıt

Fenerbahçe Spor Kulübü, A Spor ekranında yorumcu Ozan Zeybek'in yaptığı yorumdan ötürü aynı ekranlardan özür dilenmedikçe A Spor görevlilerinin tesislere... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T15:48+0300

2023-12-02T15:48+0300

2023-12-02T15:56+0300

spor

fenerbahçe

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Fenerbahçe, A Spor ekranındaki yorumcu Ozan Zeybek'in ağır eleştirileri sonrası açıklama yayınlandı. Açıklamada şunlar yer aldı: Neler yaşanmıştı? Aspor adlı kanalda yorumcu olarak Fenerbahçe ve İsmail Kartal'in gidişatını yorumlayan Zeybek, İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimini 'balona' benzeterek hem ağır eleştiri yağmuruna tutmuş, hem de dalga geçmişti. Yayında balon şişirip patlatan Zeybek'in yorumları, Fenerbahçe SK tarafından 'hadsizlikle' suçlandı ve 'özür dilenmedikçe A spor kanalından hiçbir personelin tesisine giremeyeceğini açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasin-toplam-borcu-belli-oldu-1078009992.html

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