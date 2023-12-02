https://sputniknews.com.tr/20231202/diyarbakir-valiliginden-trafik-denetiminde-yasanan-arbedeyle-ilgili-aciklama-1078000239.html
Diyarbakır Valiliği'nden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama
Diyarbakır Valiliği'nden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama
Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T00:20+0300
2023-12-02T00:20+0300
2023-12-02T00:20+0300
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Valilikten yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesinde saat 17.20 sıralarında trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ihlali nedeniyle sürücü H.M. hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.Bu esnada H.M'nin, görevli personele hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231125/diyarbakir-valiliginden-3-saatlik-eylem-ve-etkinlik-yasagi-1077764839.html
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, trafik, denetim, sur, sur
diyarbakır, diyarbakır valiliği, trafik, denetim, sur, sur
Diyarbakır Valiliği'nden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama
Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesinde saat 17.20 sıralarında trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ihlali nedeniyle sürücü H.M. hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Bu esnada H.M'nin, görevli personele hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunun üzerine söz konusu kişinin kontrol altına alınması sırasında arbede yaşandı. Olay sonrasında H.M. kendi isteği doğrultusunda polis ekiplerince hastaneye intikal ettirilmiş, yapılan muayenesinde kolunda kırık olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."