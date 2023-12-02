https://sputniknews.com.tr/20231202/diyarbakir-valiliginden-trafik-denetiminde-yasanan-arbedeyle-ilgili-aciklama-1078000239.html

Diyarbakır Valiliği'nden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden trafik denetiminde yaşanan arbedeyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, trafikte denetleme görevi yapan polis ekibi ile bir sürücü arasında yaşanan arbedeyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T00:20+0300

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Valilikten yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesinde saat 17.20 sıralarında trafik seyir ve güvenliğiyle ilgili denetleme görevini yapan polis ekibi tarafından "seyir halinde cep telefonu ile konuşmak" ihlali nedeniyle sürücü H.M. hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.Bu esnada H.M'nin, görevli personele hakaret içeren ifadelerle mukavemette bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231125/diyarbakir-valiliginden-3-saatlik-eylem-ve-etkinlik-yasagi-1077764839.html

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