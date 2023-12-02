https://sputniknews.com.tr/20231202/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-mobil-goc-noktasi-ile-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1078000645.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T00:40+0300

2023-12-02T00:40+0300

2023-12-02T00:40+0300

türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi

yabancı

göç

mobil göç noktası

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

sınır dışı

yabancıları geri gönderme merkezi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.Merkez tarafından görüntüleriyle ilgili ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20211210/turk-karasularina-geri-itilen-92-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1051632710.html

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