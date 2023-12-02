https://sputniknews.com.tr/20231202/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-mobil-goc-noktasi-ile-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1078000645.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T00:40+0300
2023-12-02T00:40+0300
2023-12-02T00:40+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
yabancı
göç
mobil göç noktası
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
sınır dışı
yabancıları geri gönderme merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.Merkez tarafından görüntüleriyle ilgili ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20211210/turk-karasularina-geri-itilen-92-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1051632710.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, yabancı, göç, mobil göç noktası, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), sınır dışı, yabancıları geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, il göç idaresi geri gönderme merkezi, göç idare müdürlüğü geri gönderme merkezi
dezenformasyonla mücadele merkezi, yabancı, göç, mobil göç noktası, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), sınır dışı, yabancıları geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, il göç idaresi geri gönderme merkezi, göç idare müdürlüğü geri gönderme merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Mobil Göç Noktası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, '5 dakikada kimlik verilir' gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Mobil Göç Noktası araç görüntüleriyle ilgili, "Kayseri İl Göç İdaresinden sığınmacı ve kaçaklar için muhteşem hizmet: Göç idaresi ayağına geldi" iddiasının manipülasyon olduğunu bildirdi.
Merkez tarafından görüntüleriyle ilgili ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu iddiaların manipülasyon amaçlı paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimlerde, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla iddiaya konu görüntülerde de yer alan ve Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilmektedir. Bu araçlarda Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılmaktadır.
Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, geri gönderme merkezlerine gönderilmekte ve sınır dışı işlemlerine ilişkin süreç başlatılmaktadır. Görüntülerde geçen, '5 dakikada kimlik verilir' gibi ifadeler tamamen provokasyon amaçlıdır, itibar etmeyiniz."