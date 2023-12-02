https://sputniknews.com.tr/20231202/besiktasta-olaganustu-secimli-genel-kurul-yarin-yapilacak-1078002582.html
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T09:42+0300
2023-12-02T09:42+0300
2023-12-02T09:42+0300
türkiye
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş jimnastik kulübü
başkan
başkan adayı
kongre
seçim
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Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç yarın sona erecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek.Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.Başkanlık için 2 adayBeşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.Adayların listeleriBaşkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:Serdal Adalı:Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.Hasan Arat:Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan
https://sputniknews.com.tr/20231202/9-ilde-es-zamanli-kahramanlar-operasyonu-88-teror-orgutu-mensubu-yakalandi-1078002108.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, başkan, başkan adayı, kongre, seçim
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, başkan, başkan adayı, kongre, seçim
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın gerçekleştirilecek.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç yarın sona erecek. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçilecek.
Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.
Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:
Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan