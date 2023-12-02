https://sputniknews.com.tr/20231202/bakan-yardimcisi-duran-buyuksehir-belediye-baskan-aday-adayligi-icin-gorevinden-istifa-etti-1078001532.html

Bakan Yardımcısı Duran, büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti

Bakan Yardımcısı Duran, büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, görevinden istifa ederek AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T01:15+0300

2023-12-02T01:15+0300

2023-12-02T01:15+0300

türkiye

büyükşehir

aday

ortak aday

başkan aday adayı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

ak parti

sakarya büyükşehir belediyesi

sakarya

recep tayyip erdoğan

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Duran, yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı olarak sürdürdüğü görevini, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olabilmek için noktaladığını belirtti.Yeni bir hizmet yarışı için yola çıktığını vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurumlarında ülkeme ve milletime hizmet etme şerefine kavuştum. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere görevde bulunduğum süreçte şahsıma duydukları güven ve destek dolayısıyla ilgili bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadesini kullandı.Duran, "Sakarya büyük sevda" diyerek hayırlı bir başlangıç yapmak için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptığını kaydederek şöyle devam etti:Sakarya'nın potansiyelinin farkında olduğunu, bu potansiyeli vizyoner dokunuşlarla yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir kimliğine kavuşturmak için var gücüyle çalışacağını belirten Duran, açıklamasında, "Aday adaylığı sürecimin bu vesileyle tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, siz değerli hemşehrilerime en derin hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Büyük Sakarya sevdasıyla nice güzel yarınlara" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230622/bakan-yardimciliklarina-atama-kararlari-resmi-gazetede-1072724340.html

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büyükşehir, aday, ortak aday, başkan aday adayı, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ak parti, sakarya büyükşehir belediyesi, sakarya, recep tayyip erdoğan