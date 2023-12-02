https://sputniknews.com.tr/20231202/agit-baskani-osmani-rusyanin-teskilattan-cikarilmasina-iliskin-tartisma-kendini-tuketti-1077999960.html

AGİT Başkanı Osmani: Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti

AGİT Başkanı Osmani: Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı Bujar Osmani, Rusya’nın teşkilattan çıkarılması yönündeki tartışmanın kendini tükettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T00:07+0300

2023-12-02T00:07+0300

2023-12-02T00:07+0300

bujar osmani

dünya

agit

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042930968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123b59c50f4214656153a3e01706a63.jpg

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT’in mevcut Başkanı Bujar Osmani, Üsküp’teki AGİT dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “AGİT içinde, teşkilatın temel ilkesini ihlali ettiği gerekçesiyle Rusya’nın çıkarılması yönünde tartışma vardı. Bunun neden yapılamayacağına dair iki argüman var, hukuki ve siyasi” ifadesini kullandı.Rusya'nın onayı olmadan konsensüs ilkesinin işlemeyeceğini söyleyen Osmani, “AGİT’in 1992’de Yugoslavya’yı çıkarırken uyguladığı bir üyenin onayı olmadan varılan konsensüse gelince, şimdi teşkilatın içinde fikir ayrılıkları gözlemleniyor. Bazı üyeler AGİT’in karşıt görüşlere sahip ülkeler arasında diyalogu sağlamak amacıyla kurulduğuna inanıyor. AGİT’in amacı, bölgemizde barış ve istikrar için güvenliğe kapsamlı bir yaklaşımla işbirliği ve katılım yoluyla onları bir araya getirmek. Dolayısıyla bu tartışmanın en azından şimdilik kendini tükettiğini düşünüyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bujar osmani, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), rusya