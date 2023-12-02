https://sputniknews.com.tr/20231202/agit-baskani-osmani-rusyanin-teskilattan-cikarilmasina-iliskin-tartisma-kendini-tuketti-1077999960.html
AGİT Başkanı Osmani: Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti
AGİT Başkanı Osmani: Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı Bujar Osmani, Rusya’nın teşkilattan çıkarılması yönündeki tartışmanın kendini tükettiğini belirtti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T00:07+0300
2023-12-02T00:07+0300
2023-12-02T00:07+0300
bujar osmani
dünya
agit
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042930968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123b59c50f4214656153a3e01706a63.jpg
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT’in mevcut Başkanı Bujar Osmani, Üsküp’teki AGİT dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “AGİT içinde, teşkilatın temel ilkesini ihlali ettiği gerekçesiyle Rusya’nın çıkarılması yönünde tartışma vardı. Bunun neden yapılamayacağına dair iki argüman var, hukuki ve siyasi” ifadesini kullandı.Rusya'nın onayı olmadan konsensüs ilkesinin işlemeyeceğini söyleyen Osmani, “AGİT’in 1992’de Yugoslavya’yı çıkarırken uyguladığı bir üyenin onayı olmadan varılan konsensüse gelince, şimdi teşkilatın içinde fikir ayrılıkları gözlemleniyor. Bazı üyeler AGİT’in karşıt görüşlere sahip ülkeler arasında diyalogu sağlamak amacıyla kurulduğuna inanıyor. AGİT’in amacı, bölgemizde barış ve istikrar için güvenliğe kapsamlı bir yaklaşımla işbirliği ve katılım yoluyla onları bir araya getirmek. Dolayısıyla bu tartışmanın en azından şimdilik kendini tükettiğini düşünüyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-blinken-ve-borrell-uskupteki-agit-toplantisindan-korkakca-kacti-1077985468.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/1c/1042930968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f9090db348e5d1ff9b77938856756ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bujar osmani, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), rusya
bujar osmani, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), rusya
AGİT Başkanı Osmani: Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı Bujar Osmani, Rusya’nın teşkilattan çıkarılması yönündeki tartışmanın kendini tükettiğini belirtti.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve AGİT’in mevcut Başkanı Bujar Osmani, Üsküp’teki AGİT dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “AGİT içinde, teşkilatın temel ilkesini ihlali ettiği gerekçesiyle Rusya’nın çıkarılması yönünde tartışma vardı. Bunun neden yapılamayacağına dair iki argüman var, hukuki ve siyasi” ifadesini kullandı.
Rusya'nın onayı olmadan konsensüs ilkesinin işlemeyeceğini söyleyen Osmani, “AGİT’in 1992’de Yugoslavya’yı çıkarırken uyguladığı bir üyenin onayı olmadan varılan konsensüse gelince, şimdi teşkilatın içinde fikir ayrılıkları gözlemleniyor. Bazı üyeler AGİT’in karşıt görüşlere sahip ülkeler arasında diyalogu sağlamak amacıyla kurulduğuna inanıyor. AGİT’in amacı, bölgemizde barış ve istikrar için güvenliğe kapsamlı bir yaklaşımla işbirliği ve katılım yoluyla onları bir araya getirmek. Dolayısıyla bu tartışmanın en azından şimdilik kendini tükettiğini düşünüyorum” dedi.