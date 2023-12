AB Uyum Komisyonu Üyesi Özboyacı: AB Türkiye’nin çıkar ve kaygılarına saygı duymalı

“Hamas seçimlere girip halkından onay almış bir siyasi partidir. Bugün yaşanan hadiseleri sadece bugünün meselesi olarak görürseniz asla bu konuya objektif bakamazsınız. Acaba orada on yıllarca süren meselenin bu konuda hiç etkisi yok mu? Seçimlerle gelmiş bir siyasi parti, on yıllardır topraklarıyla ilgili mücadele veriyor. Madem bu olayların tek sorumlusu Hamas, İsrail’in hiç sorumluluğu yoksa sormazlar mı? Batı Şeria’da Hamas yok. İsrail orada katliam yapmıyor mu? İnsanlara zulüm etmiyor mu? Demek ki İsrail’in bu politikasının Hamas ile alakası yok. Bugün ‘İsrail’in devlet terörü’ olarak nitelediğimiz şekilde davranmasının altında yatan sebep şu; hastaneleri bombalıyorsunuz, okulları bombalıyorsunuz, mülteci kamplarını bombalıyorsunuz, sığınakları bombalıyorsunuz, hem kiliseleri hem camileri bombalıyorsunuz. İnsan olan, vicdanı olan kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Rusya- Ukrayna savaşında topyekun Ukrayna’nın yanında yer aldınız, her meseleye tepki gösterdiniz, Gazze’de on binlerce masum insanın ölmesi, masum çocuklar öldürülmesi konusunda sizden bir tepki beklememiz hakkımız değil mi? Hamas kötü diyorsunuz da İsrail hiç kötü değil mi? Bu konuda meselenin bu gününe değil, dününe de bakmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bizim tarihimizde ne sömürgecilik, ne de ırkçılık ne de katliam söz konusu değil. Biz Holokost gibi bir utançla yüzleşmedik. Bu Holokost utancı ile İsrail’e söz söyleyemeyenler bugün Türkiye bu konuda bizimle çelişiyor diyorlar. Siz on yıllardır savunduğunuz insan haklarından, ifade özgürlüğünden, demokrasiden, çocukların kadınların avantajlarından bahsederken İsrail’e tek kelime edememekle bence AB kendisi ile çelişiyor”