https://sputniknews.com.tr/20231201/trabzonda-dalgalara-kapilan-2-gencten-birinin-cansiz-bedeni-bulundu-1077981557.html

Trabzon'da dalgalara kapılan 2 gençten birinin cansız bedeni bulundu

Trabzon'da dalgalara kapılan 2 gençten birinin cansız bedeni bulundu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedine... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T11:47+0300

2023-12-01T11:47+0300

2023-12-01T11:58+0300

türkiye

trabzon

fırtına

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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 26 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti. Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı.Dün öğrencilerden Emir Berke Aşık'a (16) ait mont içinde cep telefonu, kalem ve paralarla birlikte denize düştükleri yerden 2 km mesafede sahile vurmuş şekilde bulunurken, bugün de 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bölgeye yakın bir yerde açıkta arama yapan ekipler tarafından bulunarak sahile getirildi. Cansız bedeni bulunan öğrencinin Gümüşhane'nin Torul ilçesi nüfusuna kayıtlı Uğurcan Korkmaz olduğu tespit edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/deniz-kenarinda-fotograf-cektirmek-isteyen-2-genc-dalgalara-kapilarak-kayboldu--1077835067.html

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