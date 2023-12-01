https://sputniknews.com.tr/20231201/rusya-muslumanlari-gazzede-20-yatakli-hastane-yapimina-yardimci-oldu-1077992370.html
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi (DUM) Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, idare nezdinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı’nın Gazze Şeridi’nde 20 yataklık... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T17:57+0300
2023-12-01T17:57+0300
2023-12-01T17:57+0300
israil- filistin çatışması
ildar alyautdinov
rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr)
filistin sağlık bakanlığı
filistin
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hastane
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İldar Alyautdinov, Telegram paylaşımında, “DUM nezdindeki Zekat Vakfı, ortak vakıf Hayat Yolu ile ortaklaşa, İsrail bombardımanlarında yaralanan Filistinliler için Gazze Şeridi’nde hastane yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusyalıların kenara çekilmediği için bize teşekkür etti. Hastane 20 yataklı. En yakın zamanda 20 kişilik bir hastane daha yapacağız” diye yazdı.Zekat Vakfı’nın ayrıca Filistin’den gelen Rusya vatandaşları için Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda karşılama organize ettiğini anlatan Alyautdinov, “Ayrıca Moskova Bölgesi’nde, sığınmacıların yerleştirildiği sağlık merkezlerinde görüşmeler düzenlendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte sığınmacılara ihtiyaç duydukları yardım sağlandı… Onlarla yakın temas halindeyiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-muslumanlari-filistinli-siginmacilara-yardim-etmeye-hazir-1077540432.html
filistin
israil
gazze
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ildar alyautdinov, rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr) , filistin sağlık bakanlığı, filistin, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hastane
ildar alyautdinov, rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr) , filistin sağlık bakanlığı, filistin, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hastane
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi (DUM) Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, idare nezdinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı’nın Gazze Şeridi’nde 20 yataklık hastanenin yapımına yardımcı olduğunu, bir hastane yapımının daha planlandığını belirtti.
İldar Alyautdinov, Telegram paylaşımında, “DUM nezdindeki Zekat Vakfı, ortak vakıf Hayat Yolu ile ortaklaşa, İsrail bombardımanlarında yaralanan Filistinliler için Gazze Şeridi’nde hastane yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusyalıların kenara çekilmediği için bize teşekkür etti. Hastane 20 yataklı. En yakın zamanda 20 kişilik bir hastane daha yapacağız” diye yazdı.
Zekat Vakfı’nın ayrıca Filistin’den gelen Rusya vatandaşları için Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda karşılama organize ettiğini anlatan Alyautdinov, “Ayrıca Moskova Bölgesi’nde, sığınmacıların yerleştirildiği sağlık merkezlerinde görüşmeler düzenlendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte sığınmacılara ihtiyaç duydukları yardım sağlandı… Onlarla yakın temas halindeyiz” ifadesini kullandı.