https://sputniknews.com.tr/20231201/rusya-muslumanlari-gazzede-20-yatakli-hastane-yapimina-yardimci-oldu-1077992370.html

Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu

Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu

Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi (DUM) Başkan Yardımcısı İldar Alyautdinov, idare nezdinde faaliyet gösteren Zekat Vakfı’nın Gazze Şeridi’nde 20 yataklık... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T17:57+0300

2023-12-01T17:57+0300

2023-12-01T17:57+0300

israil- filistin çatışması

ildar alyautdinov

rusya müslümanları ruhani meclisi (dsmr)

filistin sağlık bakanlığı

filistin

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hastane

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İldar Alyautdinov, Telegram paylaşımında, “DUM nezdindeki Zekat Vakfı, ortak vakıf Hayat Yolu ile ortaklaşa, İsrail bombardımanlarında yaralanan Filistinliler için Gazze Şeridi’nde hastane yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusyalıların kenara çekilmediği için bize teşekkür etti. Hastane 20 yataklı. En yakın zamanda 20 kişilik bir hastane daha yapacağız” diye yazdı.Zekat Vakfı’nın ayrıca Filistin’den gelen Rusya vatandaşları için Moskova’nın Domodedovo Havalimanı’nda karşılama organize ettiğini anlatan Alyautdinov, “Ayrıca Moskova Bölgesi’nde, sığınmacıların yerleştirildiği sağlık merkezlerinde görüşmeler düzenlendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile birlikte sığınmacılara ihtiyaç duydukları yardım sağlandı… Onlarla yakın temas halindeyiz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-muslumanlari-filistinli-siginmacilara-yardim-etmeye-hazir-1077540432.html

filistin

israil

gazze

gazze şeridi

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