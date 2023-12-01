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https://sputniknews.com.tr/20231201/nazarbayev-ocak-2022de-kazakistanda-yasanan-protesto-olaylari-kievden-yonetildi-1077992120.html
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olaylarının Kiev'deki merkezden yönetildiğini ifade etti. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Nazarbayev, 'Hayatım. Bağımsızlıktan Özgürlüğe' adlı kitabında Ocak 2022'de Kazakistan'da LPG fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek düzenlenen ve ülkenin birçok bölgesinde etkili olan protesto olaylarına değindi.Protesto olaylarında eski Enerji Bakanı ve iş insanı Muhtar Ablyazov üzerinden Ukrayna'nın dahline dikkat çeken Nazarbayev, "Radikal muhalefetin gerçek yüzü Ocak 2022'deki trajik olaylar sırasında nihai olarak ortaya çıktı. Protestoların en başından itibaren Ablyazov, protestocuları eylemleri koordine etmeye çağıran sloganlar attı. Facebook üzerinden protestoculara yapılan bir çağrıda Ukraynalı operatörlerin kodu görüldü. Ablyazov'un önceden kurulan karargahının Kiev'de bulunduğu açığa çıktı. Ablyazov, Kazakistan'da dökülen kanda dahli olduğunu açıkça söylüyor" dedi.Kazakistan'ın Ocak 2022'de tarihinin en zor sınavlarından birini verdiğini belirten Nazarbayev, "Bunu atlatan ülkemizi parlak bir gelecek bekliyor. Allah'a şükür bu sınavı da geçtik. Böyle bir sınavı geçen ve iç birliğini koruyan bir halk güçlü halktır" ifadelerini kullandı.2 Ocak'ta başlayıp 11 Ocak'ta sona eren protesto olaylarında 160'dan fazla kişi ölmüş ve yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220110/kremlin-kazakistan-siddet-olaylarinin-arkasinda-kimlerin-oldugunu-kendi-tespit-edecek-1052579344.html
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kazakistan, nursultan nazarbayev, muhtar ablyazov, ukrayna, kiev
kazakistan, nursultan nazarbayev, muhtar ablyazov, ukrayna, kiev

Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi

17:51 01.12.2023
© SputnikNursultan Nazarbayev
Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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Eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olaylarının Kiev'deki merkezden yönetildiğini ifade etti.
Nazarbayev, 'Hayatım. Bağımsızlıktan Özgürlüğe' adlı kitabında Ocak 2022'de Kazakistan'da LPG fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek düzenlenen ve ülkenin birçok bölgesinde etkili olan protesto olaylarına değindi.
Protesto olaylarında eski Enerji Bakanı ve iş insanı Muhtar Ablyazov üzerinden Ukrayna'nın dahline dikkat çeken Nazarbayev, "Radikal muhalefetin gerçek yüzü Ocak 2022'deki trajik olaylar sırasında nihai olarak ortaya çıktı. Protestoların en başından itibaren Ablyazov, protestocuları eylemleri koordine etmeye çağıran sloganlar attı. Facebook üzerinden protestoculara yapılan bir çağrıda Ukraynalı operatörlerin kodu görüldü. Ablyazov'un önceden kurulan karargahının Kiev'de bulunduğu açığa çıktı. Ablyazov, Kazakistan'da dökülen kanda dahli olduğunu açıkça söylüyor" dedi.
Kazakistan'ın Ocak 2022'de tarihinin en zor sınavlarından birini verdiğini belirten Nazarbayev, "Bunu atlatan ülkemizi parlak bir gelecek bekliyor. Allah'a şükür bu sınavı da geçtik. Böyle bir sınavı geçen ve iç birliğini koruyan bir halk güçlü halktır" ifadelerini kullandı.
2 Ocak'ta başlayıp 11 Ocak'ta sona eren protesto olaylarında 160'dan fazla kişi ölmüş ve yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alınmıştı.
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