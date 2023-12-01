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https://sputniknews.com.tr/20231201/lavrov-agit-baskani-osmaniye-esit-haklara-dayanan-diyaloga-ihtiyac-oldugunu-belirtti-1077973027.html
Lavrov, AGİT Başkanı Osmani’ye eşit haklara dayanan diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti
Lavrov, AGİT Başkanı Osmani’ye eşit haklara dayanan diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı Bujar Osmani ile görüşmesinde... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey lavrov
agit
agit
kuzey makedonya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bu ülkenin Dışişleri Bakanı ve mevcut AGİT Başkanı Bujar Osmani ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı ve yeni AGİT Başkanı Ian Borg ile bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşmede, AGİT içindeki işlerin durumu ele alındı. Rusya tarafı, teşkilatın mevcut derin krizden çıkması ve normal faaliyete dönmesi için üye ülkelerin karşılıklı saygıya ve eşit haklara dayanan diyalogu yeniden başlatmasına, fikir birliğinin temel kuralına uymasına ve net şekilde sürecin kurallarına göre hareket etmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti” ifadesine yer verildi.
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sergey lavrov, agit, agit, kuzey makedonya
sergey lavrov, agit, agit, kuzey makedonya

Lavrov, AGİT Başkanı Osmani’ye eşit haklara dayanan diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti

02:42 01.12.2023 (güncellendi: 02:44 01.12.2023)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı Bujar Osmani ile görüşmesinde teşkilatın krizden çıkması için eşit haklara dayanan diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bu ülkenin Dışişleri Bakanı ve mevcut AGİT Başkanı Bujar Osmani ve Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı ve yeni AGİT Başkanı Ian Borg ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görüşmede, AGİT içindeki işlerin durumu ele alındı. Rusya tarafı, teşkilatın mevcut derin krizden çıkması ve normal faaliyete dönmesi için üye ülkelerin karşılıklı saygıya ve eşit haklara dayanan diyalogu yeniden başlatmasına, fikir birliğinin temel kuralına uymasına ve net şekilde sürecin kurallarına göre hareket etmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti” ifadesine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
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