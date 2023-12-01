https://sputniknews.com.tr/20231201/koprude-yapay-zeka-ile-olusturan-reklamlara-inceleme-1077985130.html

Köprüde yapay zeka ile oluşturan reklamlara inceleme

Köprüde yapay zeka ile oluşturan reklamlara inceleme

Karayolları Genel Müdürlüğü, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T13:32+0300

2023-12-01T13:32+0300

2023-12-01T13:32+0300

türkiye

reklam

yapay zeka

köprü

battaniye

inceleme

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/rekabet-kurumundan-9-kozmetik-sirketine-ceza-1077379166.html

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reklam, yapay zeka, köprü, battaniye, inceleme