https://sputniknews.com.tr/20231201/koprude-yapay-zeka-ile-olusturan-reklamlara-inceleme-1077985130.html
Köprüde yapay zeka ile oluşturan reklamlara inceleme
Köprüde yapay zeka ile oluşturan reklamlara inceleme
Karayolları Genel Müdürlüğü, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T13:32+0300
2023-12-01T13:32+0300
2023-12-01T13:32+0300
türkiye
reklam
yapay zeka
köprü
battaniye
inceleme
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/rekabet-kurumundan-9-kozmetik-sirketine-ceza-1077379166.html
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reklam, yapay zeka, köprü, battaniye, inceleme
reklam, yapay zeka, köprü, battaniye, inceleme
Köprüde yapay zeka ile oluşturan reklamlara inceleme
Karayolları Genel Müdürlüğü, bir kozmetik markasının yapay zeka ile köprü üzerinden devasa ürünlerini geçirmesi ile bir tekstil markasının yine yapay zeka ile köprü üzerine battaniye asmasına ilişkin görüntüleri içeren reklamlarla ilgili harekete geçti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki boğaz köprülerinden yapay zeka yardımıyla yapılan reklam çalışmaları hakkında inceleme başlattı.
İki ayrı reklamdan birinde bir kozmetik markası köprü üzerinden dev konteynerler üzerinde markanın devasa boyuttaki ürünlerini geçiriyordu.
Başka bir tekstil markası da köprü üzerine battaniye asmıştı.
Yapay zeka ile oluşturulan bu görüntüler sosyal medyada yayılmış ve gerçek algısı oluşmuştu.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından şimdi bu iki reklam çalışması hakkında inceleme başlattı.