https://sputniknews.com.tr/20231201/istanbulda-kasim-enflasyonu-aciklandi-1077982788.html
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.79 artış gösterdi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:10+0300
2023-12-01T12:10+0300
2023-12-01T12:34+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907990_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_c35d48118073b63cf243d393cd10cf05.jpg
İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.İTO verilerine göre, kentte perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı.Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/asgari-ucrette-kritik-tarih-belli-oldu-1077983645.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072907990_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_9d4116313fd53856dc342502a6fa18db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, enflasyon, ekonomi
istanbul, enflasyon, ekonomi
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı
12:10 01.12.2023 (güncellendi: 12:34 01.12.2023)
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.79 artış gösterdi.
İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.
İTO verilerine göre, kentte perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı.
Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.
Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.