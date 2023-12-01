https://sputniknews.com.tr/20231201/istanbulda-kasim-enflasyonu-aciklandi-1077982788.html

İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı

İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.79 artış gösterdi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

istanbul

enflasyon

ekonomi

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İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.İTO verilerine göre, kentte perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı.Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/asgari-ucrette-kritik-tarih-belli-oldu-1077983645.html

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istanbul, enflasyon, ekonomi