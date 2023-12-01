https://sputniknews.com.tr/20231201/israile-en-cok-silah-satan-ulkeler-hangileri--1077996512.html
İsrail'e en çok silah satan ülkeler hangileri?
İsrail'e en çok silah satan ülkeler hangileri?
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T21:47+0300
2023-12-01T21:47+0300
2023-12-01T21:48+0300
multimedya
infografik
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
gazze sağlık bakanlığı
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı" ifadesine yer verildi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Sputnik, İsrail'e en çok silah satan ülkeler ile ilgili verileri infografikte derledi.
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infografik, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
infografik, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze sağlık bakanlığı
İsrail'e en çok silah satan ülkeler hangileri?
21:47 01.12.2023 (güncellendi: 21:48 01.12.2023)
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı" ifadesine yer verildi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Sputnik, İsrail'e en çok silah satan ülkeler ile ilgili verileri infografikte derledi.