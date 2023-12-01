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https://sputniknews.com.tr/20231201/hintli-kadin-kendisini-dubaiye-goturmeyi-reddeden-esini-tek-yumrukla-oldurdu-1077990338.html
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
Hindistan’ın Pune şehrinde, doğum gününde Dubai’de tatil yapma isteği reddedilen bir kadının, kızdığı eşini burnuna yumruk atarak tek darbeyle öldürdü. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T16:43+0300
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dünya
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kadın
şiddet
cinayet
erkeğe şiddet
ölüm
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NDTV televizyonunun aktardığına göre polis açıklamasında, “Otuz altı yaşındaki bir adam, eşinin kendisini doğum günü için Dubai’ye götürmeyi reddetmesi üzerine burnuna yumruk atması sonucu hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.Polisin verdiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Renuka adlı kadının attığı yumruk o kadar şiddetliydi ki, eşi Nikhil’in burnu aşırı kanamaya başladı. Açıklamada, “Nikhil’in burnu ve birkaç dişi kırıldı. Şiddetli kanama nedeniyle Nikhil bilincini kaybetti” dendi.Adam, aldığı darbe yüzünden hayatını kaybetti. Polis, kadına karşı cinayetten dava açtı ve gözaltına aldı.
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hindistan, kadın, şiddet, cinayet, erkeğe şiddet, ölüm
hindistan, kadın, şiddet, cinayet, erkeğe şiddet, ölüm

Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü

16:43 01.12.2023 (güncellendi: 17:03 01.12.2023)
© AFP 2023 / SANJAY KANOJIAHindistan, bayrak
Hindistan, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA
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Hindistan’ın Pune şehrinde, doğum gününde Dubai’de tatil yapma isteği reddedilen bir kadının, kızdığı eşini burnuna yumruk atarak tek darbeyle öldürdü.
NDTV televizyonunun aktardığına göre polis açıklamasında, “Otuz altı yaşındaki bir adam, eşinin kendisini doğum günü için Dubai’ye götürmeyi reddetmesi üzerine burnuna yumruk atması sonucu hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Polisin verdiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Renuka adlı kadının attığı yumruk o kadar şiddetliydi ki, eşi Nikhil’in burnu aşırı kanamaya başladı. Açıklamada, “Nikhil’in burnu ve birkaç dişi kırıldı. Şiddetli kanama nedeniyle Nikhil bilincini kaybetti” dendi.
Adam, aldığı darbe yüzünden hayatını kaybetti. Polis, kadına karşı cinayetten dava açtı ve gözaltına aldı.
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