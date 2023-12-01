https://sputniknews.com.tr/20231201/hintli-kadin-kendisini-dubaiye-goturmeyi-reddeden-esini-tek-yumrukla-oldurdu-1077990338.html

Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü

Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü

Hindistan’ın Pune şehrinde, doğum gününde Dubai’de tatil yapma isteği reddedilen bir kadının, kızdığı eşini burnuna yumruk atarak tek darbeyle öldürdü. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T16:43+0300

2023-12-01T16:43+0300

2023-12-01T17:03+0300

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erkeğe şiddet

ölüm

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NDTV televizyonunun aktardığına göre polis açıklamasında, “Otuz altı yaşındaki bir adam, eşinin kendisini doğum günü için Dubai’ye götürmeyi reddetmesi üzerine burnuna yumruk atması sonucu hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.Polisin verdiği bilgiye göre, 38 yaşındaki Renuka adlı kadının attığı yumruk o kadar şiddetliydi ki, eşi Nikhil’in burnu aşırı kanamaya başladı. Açıklamada, “Nikhil’in burnu ve birkaç dişi kırıldı. Şiddetli kanama nedeniyle Nikhil bilincini kaybetti” dendi.Adam, aldığı darbe yüzünden hayatını kaybetti. Polis, kadına karşı cinayetten dava açtı ve gözaltına aldı.

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hindistan, kadın, şiddet, cinayet, erkeğe şiddet, ölüm