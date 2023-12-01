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Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T23:33+0300
2023-12-01T23:33+0300
ekonomi
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fed
fed
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" dedi.Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231201/fed-baskani-powelldan-para-politikasinda-daha-fazla-sikilasmaya-haziriz-mesaji-1077997761.html
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altın, fiyat, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), jerome powell
altın, fiyat, fed, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), abd merkez bankası (fed), jerome powell

Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ardından altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi

23:33 01.12.2023
© AA / Arşivkülçe altın
külçe altın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Arşiv
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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.
Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.
Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız" dedi.
Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell'dan 'para politikasında daha fazla sıkılaşmaya hazırız' mesajı
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