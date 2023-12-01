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https://sputniknews.com.tr/20231201/erzanin-calistigi-bankanin-bir-yilda-11-teftis-gecirdigi-ortaya-cikti-usul-disi-islem-gorulmedi-1077979855.html
Erzan'ın çalıştığı bankanın bir yılda 11 teftiş geçirdiği ortaya çıktı: 'Usul dışı işlem görülmedi'
Erzan'ın çalıştığı bankanın bir yılda 11 teftiş geçirdiği ortaya çıktı: 'Usul dışı işlem görülmedi'
BDDK raporuna göre, Seçil Erzan’ın dolandırıcılık yaptığı dönemde şube 11 kez teftiş geçirdi. Bu teftişlerde banka müdürü Erzan’ın ‘usulsüz’ bir işlemi tespit... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T11:17+0300
2023-12-01T11:19+0300
türkiye
seçil erzan
fon
banka
denizbank
fatih terim
arda turan
dolandırıcılık
para
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Ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın, söz konusu süreçte 11 kez teftiş geçirdiği ortaya çıktı.Dava dosyasında BDDK müfettişlerinin hazırladığı 16 Haziran tarihli 42 sayfalık bir rapor da var. “BDDK” bilirkişi konumunda da olduğu için bu rapor savcılık ve mahkemenin kararlarına doğrudan etki edecek nitelikte. BDDK müfettişleri raporu hazırlarken banka yöneticileriyle de görüştü. Bu görüşmelerde yöneticilere bazı sorular sordular. Sorulara verilen cevaplar rapora girdi. Bu cevaplardan birinde Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı şubenin, Erzan’ın para toplamaya devam ettiği dönemde 11 kez teftiş edildiğini gösteriyor.Çoğu son 1 yılda olmak üzere 11 teftiş'Banka yöneticilerinin bu konuda BDDK müfettişlerine verdiği cevap şöyle:Banka çalışanları şüphelenmemişRaporda Erzan’ın, Florya’dan sonra tayin olduğu Büyükdere Şubesi’nin çalışanlarının ifadelerine de yer verilmiş. Banka yetkililerinin BDDK müfettişlerine verdiği bilgiye göre şube çalışanları; Seçil Erzan’ın mesai saatleri içinde şubede olduğunu, müşteri ziyaretlerine gittiğini beyan etti. “Hayatın normal akışı dışında” kendilerini şüphelendiren bir davranışının olmadığını da söylediler. Banka yöneticileri, “mağdur” olduğunu söyleyenlerin 7 Nisan’a kadar ne bankaya ne de CİMER’e herhangi bir başvuru veya şikâyet yapmadığını da anlattı. “Bir şube müdürünün 11 yıl aynı şubede kalması olağan mı?” şeklindeki soruya da banka yöneticileri, aynı şubede halen 5 yıldan fazla süredir görev yapmakta olan 6’sı İstanbul’da toplam 26 müdürlerinin olduğu cevabını veriyor.Yazışmalar ortaya çıktı: 'Sürekli oyaladı'Hürriyet, Seçil Erzan’ın 5 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonraki iki günde yaptığı WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Konuşmalar Erzan’ın son ana kadar onları kandırmaya ve oyalamaya devam ettiğini gösteriyor.Dava dosyasındaki ifadeler ve diğer detaylara göre, nisan ayı geldiğinde Seçil Erzan’a para verenler durumdan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Çünkü Seçil Erzan vadesi gelen ödemeleri çeşitli bahanelerle ertelemişti. Bülent Çeviker de şüphelenenlerden biriydi. 31 Mart’ta Erzan’a, 2 milyon 200 bin dolar vermişti. Anlaşmalarına göre 4 Nisan’da 3 milyon dolar olarak geri alacaktı. Ancak o günden sonra Erzan’a ulaşamadı. 7 Nisan’da da bankaya giderek başına gelenleri anlattı ve banka durumdan haberdar oldu.Seçil Erzan, 5 Nisan günü şubedeki ofisini terk ettikten sonra bankaya bir daha dönmedi. Bu süreçte kendisine ulaşabilen mağdurları ise oyalamaya devam ediyordu. Hürriyet, Seçil Erzan’ın 5 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonraki iki günde yaptığı WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Konuşmalar Erzan’ın son ana kadar onları kandırmaya ve oyalamaya devam ettiğini gösteriyor.
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seçil erzan, fon, banka, denizbank, fatih terim, arda turan, dolandırıcılık, para
seçil erzan, fon, banka, denizbank, fatih terim, arda turan, dolandırıcılık, para

Erzan'ın çalıştığı bankanın bir yılda 11 teftiş geçirdiği ortaya çıktı: 'Usul dışı işlem görülmedi'

11:17 01.12.2023 (güncellendi: 11:19 01.12.2023)
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© DOĞAN CAN CESUR-
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BDDK raporuna göre, Seçil Erzan’ın dolandırıcılık yaptığı dönemde şube 11 kez teftiş geçirdi. Bu teftişlerde banka müdürü Erzan’ın ‘usulsüz’ bir işlemi tespit edilemedi.
Ünlü futbolcuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın çalıştığı bankanın, söz konusu süreçte 11 kez teftiş geçirdiği ortaya çıktı.
Dava dosyasında BDDK müfettişlerinin hazırladığı 16 Haziran tarihli 42 sayfalık bir rapor da var. “BDDK” bilirkişi konumunda da olduğu için bu rapor savcılık ve mahkemenin kararlarına doğrudan etki edecek nitelikte. BDDK müfettişleri raporu hazırlarken banka yöneticileriyle de görüştü. Bu görüşmelerde yöneticilere bazı sorular sordular. Sorulara verilen cevaplar rapora girdi. Bu cevaplardan birinde Erzan’ın müdürlüğünü yaptığı şubenin, Erzan’ın para toplamaya devam ettiği dönemde 11 kez teftiş edildiğini gösteriyor.

Çoğu son 1 yılda olmak üzere 11 teftiş'

Banka yöneticilerinin bu konuda BDDK müfettişlerine verdiği cevap şöyle:

“Şube bu dönemde 5 kez olağan teftiş ve 6 kez olağan iç kontrol incelemesinden geçmiştir. Bu denetim ve kontrollerde şube kontrol fonksiyonunun diğer şubelerde olduğu gibi aksatılmadan sürdürüldüğünü göstermektedir. Tüm bu kontrollerde şubede usul dışı bir işlem görülmemiştir. Şikâyetçilerin taleplerine ve bankamıza ibraz ettikleri belgelere bakıldığında soruşturmaya konu işlemlerin büyük bölümünün son bir yıl içinde gerçekleştiği görülmektedir.”

Banka çalışanları şüphelenmemiş

Raporda Erzan’ın, Florya’dan sonra tayin olduğu Büyükdere Şubesi’nin çalışanlarının ifadelerine de yer verilmiş. Banka yetkililerinin BDDK müfettişlerine verdiği bilgiye göre şube çalışanları; Seçil Erzan’ın mesai saatleri içinde şubede olduğunu, müşteri ziyaretlerine gittiğini beyan etti.
“Hayatın normal akışı dışında” kendilerini şüphelendiren bir davranışının olmadığını da söylediler. Banka yöneticileri, “mağdur” olduğunu söyleyenlerin 7 Nisan’a kadar ne bankaya ne de CİMER’e herhangi bir başvuru veya şikâyet yapmadığını da anlattı. “Bir şube müdürünün 11 yıl aynı şubede kalması olağan mı?” şeklindeki soruya da banka yöneticileri, aynı şubede halen 5 yıldan fazla süredir görev yapmakta olan 6’sı İstanbul’da toplam 26 müdürlerinin olduğu cevabını veriyor.

Yazışmalar ortaya çıktı: 'Sürekli oyaladı'

Hürriyet, Seçil Erzan’ın 5 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonraki iki günde yaptığı WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Konuşmalar Erzan’ın son ana kadar onları kandırmaya ve oyalamaya devam ettiğini gösteriyor.
Dava dosyasındaki ifadeler ve diğer detaylara göre, nisan ayı geldiğinde Seçil Erzan’a para verenler durumdan iyice şüphelenmeye başlamıştı. Çünkü Seçil Erzan vadesi gelen ödemeleri çeşitli bahanelerle ertelemişti. Bülent Çeviker de şüphelenenlerden biriydi. 31 Mart’ta Erzan’a, 2 milyon 200 bin dolar vermişti. Anlaşmalarına göre 4 Nisan’da 3 milyon dolar olarak geri alacaktı. Ancak o günden sonra Erzan’a ulaşamadı. 7 Nisan’da da bankaya giderek başına gelenleri anlattı ve banka durumdan haberdar oldu.
Seçil Erzan, 5 Nisan günü şubedeki ofisini terk ettikten sonra bankaya bir daha dönmedi. Bu süreçte kendisine ulaşabilen mağdurları ise oyalamaya devam ediyordu. Hürriyet, Seçil Erzan’ın 5 Nisan’da ortadan kaybolduktan sonraki iki günde yaptığı WhatsApp konuşmalarına ulaştı. Konuşmalar Erzan’ın son ana kadar onları kandırmaya ve oyalamaya devam ettiğini gösteriyor.
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