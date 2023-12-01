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8 ilde operasyon: 1.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
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https://sputniknews.com.tr/20231201/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077978617.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9060 liradan, euro 31,5340 liradan güne başladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 28,9040 liradan alınan dolar, 28,9060 liradan satılıyor. 31,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5340 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8630 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 895 lira, çeyrek altın 3 bin 69 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 236 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 41 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.948 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.68 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.68 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 38.093 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20231129/dolar-ve-euroda-yukselis--1077897740.html
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Dolar ve euro'da son durum ne?

09:29 01.12.2023
© Sputnik / Kerimcan MalazEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,9060 liradan, euro 31,5340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,9040 liradan alınan dolar, 28,9060 liradan satılıyor. 31,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5340 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8630 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5380 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 895 lira, çeyrek altın 3 bin 69 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 236 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 41 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.948 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 80.68 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.68 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 38.093 dolar seviyesinde.
Gram altın, çeyrek altın, altın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
EKONOMİ
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