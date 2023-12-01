https://sputniknews.com.tr/20231201/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077978617.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9060 liradan, euro 31,5340 liradan güne başladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T09:29+0300
2023-12-01T09:29+0300
2023-12-01T09:29+0300
ekonomi
dolar
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euro
euro/tl
gram altın
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Serbest piyasada 28,9040 liradan alınan dolar, 28,9060 liradan satılıyor. 31,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5340 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8630 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 895 lira, çeyrek altın 3 bin 69 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 236 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 41 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.948 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 80.68 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.68 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 38.093 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9060 liradan, euro 31,5340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,9040 liradan alınan dolar, 28,9060 liradan satılıyor. 31,5320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,5340 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8630 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5380 lira olmuştu.
Gram altın bin 895 lira, çeyrek altın 3 bin 69 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 236 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 41 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.948 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 80.68 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.68 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 38.093 dolar seviyesinde.