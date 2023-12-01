https://sputniknews.com.tr/20231201/bazi-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1077972622.html

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T02:27+0300

2023-12-01T02:27+0300

2023-12-01T02:44+0300

resmi gazete

türkiye

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Hakan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliğine iş müfettişi Mehtap Kemeldere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Mehmet Ali Yarış getirildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi müfettişliklerine yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdullah Akıllıoğlu, Adem Kumru, Ahmet Sarı, Bahri Horasan, Buğra Gökhan Kutsi Özkan, Bünyamin Işık, Cahit Yuntür, Caner Cengiz, Cenk Selahattin Celep, Çağan Nihan Altunç, Çağla Ersayın Arık, Çağlayan Gönüllü, Damla Gül, Ebru Atuğ, Erdal Hakverdi, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, İsmail Gülbudak, Kürşat Kayacan, Mehmet Akçiçek, Mehmet Ali Yaprak, Mehmet Keskinoğlu, Mehmet Korkmaz, Merve Yılmazsoy, Mikail Torlak, Muhammed Özdemir, Muhammed Tarık Yalçın, Remziye Yıldırım, Selçuk Helvacı, Süleyman Demir, Süleyman Özcan, Şenol Yavuz, Tuba Bedir, Ümit Uzun ve Zeynep Kurt atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Burcu Akkaya getirildi.4 üniversiteye rektör atandıAntalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.Görevden almaTicaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem, görevden alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231114/atama-kararlari-resmi-gazetede-1077365394.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, recep tayyip erdoğan