https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-yardimciligindan-istifa-etti-kentimize-yeni-eserler-kazandirmak-icin-yola-cikiyoruz-1077982674.html

Bakan yardımcılığından istifa etti: 'Kentimize yeni eserler kazandırmak için yola çıkıyoruz'

Bakan yardımcılığından istifa etti: 'Kentimize yeni eserler kazandırmak için yola çıkıyoruz'

Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T12:05+0300

2023-12-01T12:05+0300

2023-12-01T12:05+0300

türkiye

yerel seçim

veysel tiryaki

altındağ

tarım ve orman bakanlığı

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077982282_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_14e11d1bc8ee3b706637978c4d8eacac.jpg

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti. Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231201/yerel-secim-takvimi-yayimlandi-1077976340.html

türkiye

altındağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yerel seçim, veysel tiryaki, altındağ, tarım ve orman bakanlığı, istifa