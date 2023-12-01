https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-yardimciligindan-istifa-etti-kentimize-yeni-eserler-kazandirmak-icin-yola-cikiyoruz-1077982674.html
Bakan yardımcılığından istifa etti: 'Kentimize yeni eserler kazandırmak için yola çıkıyoruz'
Bakan yardımcılığından istifa etti: 'Kentimize yeni eserler kazandırmak için yola çıkıyoruz'
Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:05+0300
2023-12-01T12:05+0300
2023-12-01T12:05+0300
türkiye
yerel seçim
veysel tiryaki
altındağ
tarım ve orman bakanlığı
istifa
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Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti. Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/yerel-secim-takvimi-yayimlandi-1077976340.html
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yerel seçim, veysel tiryaki, altındağ, tarım ve orman bakanlığı, istifa
yerel seçim, veysel tiryaki, altındağ, tarım ve orman bakanlığı, istifa
Bakan yardımcılığından istifa etti: 'Kentimize yeni eserler kazandırmak için yola çıkıyoruz'
Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.
Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti. Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi.