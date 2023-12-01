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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20231201/bakan-simsekten-sp-yorumu-attigimiz-adimlar-karsilik-buluyor-1077981784.html
Bakan Şimşek'ten S&P yorumu: 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'
Bakan Şimşek'ten S&P yorumu: 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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standard & poor's
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Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&amp;Poor's'un (S&amp;P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Konuyla ilgili haberi alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231201/sp-turkiyenin-kredi-notu-gorunumunu-yukseltti-1077971880.html
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mehmet şimşek, s&p 500, standard & poor's, kredi
mehmet şimşek, s&p 500, standard & poor's, kredi

Bakan Şimşek'ten S&P yorumu: 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'

11:54 01.12.2023 (güncellendi: 12:13 01.12.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Konuyla ilgili haberi alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
EKONOMİ
S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti
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