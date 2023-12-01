Bakan Şimşek'ten S&P yorumu: 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'

© AA / Elif Öztürk Özgöncü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (