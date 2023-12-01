Bakan Şimşek'ten S&P yorumu: 'Attığımız adımlar karşılık buluyor'
11:54 01.12.2023 (güncellendi: 12:13 01.12.2023)
© AA / Elif Öztürk ÖzgöncüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (The Gulf Research Center) tarafından düzenlenen, Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) - Türkiye Ekonomik Forumu 2023 etkinliğinin açılışına katılarak konuşma yaptı. (
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Konuyla ilgili haberi alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."
Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 1, 2023
Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına… https://t.co/k5fJoj6roY