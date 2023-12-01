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Bahçeli: Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır
Bahçeli: Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sabah saatlerinde sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Bahçeli: Caniyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır

18:12 01.12.2023
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, Caniyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır" dedi.
Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sabah saatlerinde sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze’yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir.
24 Kasım 2023 tarihinden itibaren ilan edilen ve 3 kez de uzatılan geçici ateşkesi bugün sabah saatlerinde sonlandıran İsrail, acımasız ve ahlaksız saldırılarına tekrar başlamıştır. Masum bir halkın tepesinden bombalar atılmakta, anne ve babalarının öpüp koklamaya kıyamadığı çocuklar katledilmekte, savunmasız bir halk canlı hedef haline getirilmektedir.
Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüşmüştür. Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. Sükûnetin istikrarlı olarak tesisiyle birlikte kalıcı ateşkes ve barış ortamının sağlanması gerekiyorken İsrail’in seri ve sistematik cinayetlerine ısrar ve inatla devamı kabulü mümkün olmayan insani felaketlere yol açmaktadır.
Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. CANİYAHUNUN ilkel ve iğrenç saldırganlığına tarih ve beşeriyet önünde müessir ve mütehakkim tepkiyi öncelikle Yahudiler göstermelidir.
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin devleti mutlak surette tecelli etmelidir. İsrail tazminat ödemeye mahkum edilmeli, Caniyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde adalet ve insanlık namına yargılanmalıdır.
Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir. Herkes bilmelidir ki, Gönüllü Kudüs Sevdalıları mukaddesatımız başta olmak üzere mazlum Filistinli kardeşlerimizin huzur ve can güvenliği için her türlü göreve hazırdır.
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