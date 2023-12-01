https://sputniknews.com.tr/20231201/ak-partili-akbasoglundan-ozel-aksener-gorusmesine-iliskin-aciklama-1077994654.html

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Özel-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Özel-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Akbaşoğlu, Akşener Özel'in görüşmesine ilişkin, "Dün tekrar altılı masayı canlandırma girişimlerine tanık olduk. Bu çerçevede geçmişe bakmak bundan... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T18:52+0300

2023-12-01T18:52+0300

2023-12-01T18:52+0300

türkiye

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emin akbaşoğlu

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta 9 uluslararası sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini ve Libya tezkeresinin süresinin iki yıl uzatıldığını belirten Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanacağını bildirdi.Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, İsrail'in Gazze'deki insani aranın ardından katliamlarına devam etme kararı aldığını söyledi. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Arzu edilir ki bu ateşkes, kalıcı barışa dönüşecek bir merhale olsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin girişimlerini sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Akbaşoğlu, Erdoğan'ın, insanlığın arzu ettiği barış ikliminin temsilcisi iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.Akbaşoğlu, "Bütün dünya gözünü kapatsa, kulaklarını tıkasa biz Türkiye olarak insanlığın vicdanı ve sesi olmaya, hakkı haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya, elimizden gelen bütün imkanları da insanlığın lehine, Gazzeli kardeşlerimizin lehine kullanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.'Maskeli tiyatro söz konusu'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin ise Akbaşoğlu, şunları kaydetti:Akşener ve Özel'in "İttifak kelimesi yoruldu, bunun yerine işbirliği diyelim" dediğini aktaran Akbaşoğlu, muhalefet partileri arasında "işbirliği" kavramı üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirtti.Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokolü hatırlatan Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Bu protokolden sadece benim haberim vardı" dediğini anlattı.AK Partili Akbaşoğlu, milleti kandırmaya ve aldatmaya dönük süreç yaşandığını, bundan sonraki süreçlerin de güvenilir bilgilendirmeye dayanmayacağını vurgulayarak, "Aldatan, kandıran bir daha aldatmaz mı, kandırmaz mı?" sorusunu yöneltti.Aynı maskeli tiyatroya devam edildiğini kaydeden Akbaşoğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde milletin gereken cevabı vereceğini dile getirdi.'Baraj burada, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu siz neredesiniz'Muhammet Emin Akbaşoğlu, protokolde "Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı bileşenleri arasında yapılacak işbirliği esaslarını kapsamaktadır" ifadesinin yer aldığına işaret ederek, bu ifadeyle protokolün Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partiler adına da imzalandığının görüldüğünü söyledi.Protokolün dördüncü maddesinde "Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir" ifadesinin yer aldığını dile getiren Akbaşoğlu, bu ifadenin "Kandil'in isteğinin hüküm altına alındığı" anlamına geldiğini belirtti.Çankırı Devrez Kızlar Yolu Barajı'nda son harcın konulduğunu anlatan Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel bu baraja 'hayali' demişlerdi. Baraj burada, Özgür Özel, Kılıçdaroğlu siz neredesiniz?" dedi.'Milletimiz, birbirine benzemezlere en güzel cevabı verecektir'AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:Bir gazetecinin, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yönetiminin mahkeme kararı ile düşürüldüğünü ve Libya tezkeresine CHP'nin "hayır" oyu verdiği hatırlatması üzerine Akbaşoğlu, CHP'nin ve HEDEP'in tavrının tezkerede ortaya çıktığını belirtti.Akdeniz ve bölgeyle ilgili önemli sonuçlar doğuracak tezkerenin görüşüldüğünü dile getiren Akbaşoğlu, milletin ve devletin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmeyeceğiz'Asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise Akbaşoğlu, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu, şunları paylaştı:Enflasyonu tek haneye indirecek, cari açığı ortadan kaldırmaya dönük hamleleri hızlandıracak, kişi başına milli geliri yukarılara taşıyacak çalışmanın içerisinde olunduğunu kaydeden Akbaşoğlu, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/ozel-aksener-gorusmesinden-ilk-aciklamalar-ittifak-olacak-mi-1077948562.html

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tbmm genel kurulu, ak parti, özgür özel, muhammet emin akbaşoğlu, emin akbaşoğlu, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı