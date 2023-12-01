https://sputniknews.com.tr/20231201/adalet-bakanindan-gizli-fon-degerlendirmesi-1077983876.html

Adalet Bakanı'ndan 'gizli fon' değerlendirmesi

Adalet Bakanı'ndan 'gizli fon' değerlendirmesi

Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava soruldu. Bakan Tunç, "Hep beraber... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T12:39+0300

2023-12-01T12:39+0300

2023-12-01T13:02+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

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Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu. Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz.” dedi.TTB'nin Merkez Konseyi'nin görevden alınmasıAdalet Bakanı Tunç’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz.” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231201/erzanin-calistigi-bankanin-bir-yilda-11-teftis-gecirdigi-ortaya-cikti-usul-disi-islem-gorulmedi-1077979855.html

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç