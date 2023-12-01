https://sputniknews.com.tr/20231201/adalet-bakanindan-gizli-fon-degerlendirmesi-1077983876.html
Adalet Bakanı'ndan 'gizli fon' değerlendirmesi
Adalet Bakanı'ndan 'gizli fon' değerlendirmesi
Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava soruldu. Bakan Tunç, "Hep beraber... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:39+0300
2023-12-01T12:39+0300
2023-12-01T13:02+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_0:152:3104:1898_1920x0_80_0_0_fcd92d4ac937bb9e1c3f3163f985df1a.jpg
Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu. Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz.” dedi.TTB'nin Merkez Konseyi'nin görevden alınmasıAdalet Bakanı Tunç’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu.Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231201/erzanin-calistigi-bankanin-bir-yilda-11-teftis-gecirdigi-ortaya-cikti-usul-disi-islem-gorulmedi-1077979855.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076396356_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_46de7b5afa7c4ecc1634090562c24d15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adalet bakanlığı, yılmaz tunç
adalet bakanlığı, yılmaz tunç
Adalet Bakanı'ndan 'gizli fon' değerlendirmesi
12:39 01.12.2023 (güncellendi: 13:02 01.12.2023)
Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava soruldu. Bakan Tunç, "Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.
Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu.
Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz.” dedi.
TTB'nin Merkez Konseyi'nin görevden alınması
Adalet Bakanı Tunç’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz.” diye konuştu.