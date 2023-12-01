https://sputniknews.com.tr/20231201/abdden-turkiyeye-yaptirim-tehdidi-1077984792.html

ABD’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi

ABD’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi

ABD yayın yapan bir gazetede, Türk şirketlerin ve bireylerinin bir dizi yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T13:04+0300

2023-12-01T13:04+0300

2023-12-01T13:04+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

abd

abd hazine bakanlığı

kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)

rusya

kremlin

hamas

israil

tehdit

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Söz konusu yazı ABD'de yayın yapan Wall Street Journal adlı gazetede, "ABD, Hamas ve Rusya'ya desteğini kesmesi için Türkiye'ye baskı yapıyor" adıyla yer aldı.Yazıda, 'ABD'li yetkililer, son on yılda Hamas'ın finansörlerini hedef alan ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye'nin, örgütün yatırım şirketlerinin, holdinglerinin, emlak komisyoncularının ve bir dizi başka işletmenin İstanbul dışında faaliyet göstermesine izin verdiği' öne sürüldü.Yazıdan dikkat çeken bir diğer iddia da Kremlin'in ihtiyaç duyduğu elektronik ve diğer ticari malların akışını kesmeyi amaçlayan ihracat kontrollerine rağmen Türkiye'nin Rusya ile ticaretinin artması meselesi oldu.Yazıda ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson'ın Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında, "Hamas'ın gelecekte yapacağı herhangi bir saldırının Türkiye'de gerçekleşen bir bağış toplama ya da kolaylaştırma faaliyetiyle bağlantılı olması çok kötü olur" dediği belirtildi.Nelson'ın toplantılarda, "Tüm bunların önünü kesmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve bunu Türkiye ile ortaklaşa yapmak istiyoruz, ancak tek taraflı olarak da hareket etmeye hazırız" dediği ifade edildi. Buna ek olarak yazıda Nelson'ın gezisinin ABD-Türkiye ilişkileri açısından kritik bir dönemde gerçekleştiği ifade edilirken buna örnek olarak ise İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılımı için Türkiye'nin son onayı vermesi hususu kaydedildi.Yazıda 'Erdoğan hükümeti'nin ABD'nin yaptığı gibi Hamas'ı bir terör örgütü olarak' tanımadığı vurgusu yapılarak ABD'li yetkililere göre, Türk şirketleri ve bireylerinin bir dizi yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.Söz konusu yazıda Türkiye-Rusya ilişkilere yönelik birtakım iddialar da yer aldı. Bu konuya ilişkin makalede şu cümleler yer aldı:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş zamanlı olarak Rusya ile ekonomik bağlarını genişlettiği ve bu strateji ekonomik çalkantıların yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu dövizi ve ucuz enerjiyi elde etmesine yardımcı olduğu iddiasının da yer aldığı makalede, "ABD'li yetkililer, Türk limanlarının yaptırım uygulanan Rus tankerlerine hizmet vermek ve silah kaçakçılığını kolaylaştırmak için kullanıldığını ve Rus paravan şirketleri ile Türk firmalarının, Kremlin'in ordusunun uzun süreli bir savaşı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu sözde çift kullanımlı malların ihracatında altı kat artış sağladığını söylüyor" cümlelerine yer verildi..Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin üyelerine yaptığı bir konuşmadaki "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahit grubudur" cümlelerine yer verilen yazıda, Erdoğan'ın Batı'nın İsrail'e verdiği desteğe ve Gazze'de artan ölü sayısına yönelik eleştirilerini yoğunlaştırmasının ardından ABD-Türkiye ilişkilerindeki kısa süreli ısınmayı kesintiye uğrattığı dile getirildi.ABD'li yetkililerin bu hafta Türk banka yöneticileriyle kapalı kapılar ardında bir araya geldiği iddiası yer alan söz konusu yazıda, Türk banka yöneticilerine Türk bankalarının ABD doları finans piyasalarına erişimlerini sürdürebilmeleri için 'terörizmin finansmanını ve kara para aklama şüphesini durdurmaları' uyarısının yapıldığı öne sürüldü.Yazıda, Türkiye'nin halihazırda Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarının gevşek olduğu ülkelerden oluşan gri listede yer aldığı belirtildi. Ve buna ek olarak bazı analistlerin Türkiye'nin Hamas'ın finansmanı ve Rusya'ya sevkiyat konularını ele alış biçiminin, 'Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü' üyesi ülkelerin Türkiye'yi listeden çıkarıp çıkarmama konusundaki oylamalarını etkileyebileceğini dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/amerikan-basini-abd-turkiyeden-rusya-ve-hamasa-yonelik-yaptirimlara-uymasini-isteyecek--1077805888.html

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recep tayyip erdoğan, abd, abd hazine bakanlığı, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), rusya, kremlin, hamas, israil, tehdit